Drogenfund in der Unterhose: Polizei schaut ganz genau hin

Weil die Polizei den Verdacht hat, dass mit dem 18-jährigen Beifahrer etwas nicht stimmt, schauen sie ihn sich genauer an. In der Unterhose werden sie fündig.

Bei der Kontrolle eines Autos haben Polizisten in Riedlingen im Kreis Biberach einen ungewöhnlichen Drogenfund gemacht. Ein 18 Jahre alter Beifahrer habe eine Tüte mit knapp zehn Gramm Marihuana in seiner Unterhose versteckt gehabt, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit.

Polizisten hatten den Wagen am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in der Hindenburgstraße angehalten. Weil sie bei dem jungen Mann den Verdacht hatten, dass etwas nicht stimmt, schauten sie sich den Beifahrer den Angaben zufolge genauer an. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Außerdem informiert die Polizei auch die Führerscheinstelle über den Vorfall. (dpa/AZ)