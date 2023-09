Großeinsatz der Feuerwehr: Mehrere Verletzte bei Brand in Riedlingen

Die Feuerwehr war bei einem Wohnhaus-Brand in Riedlingen mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Mehrere Menschen wurden verletzt, ein Hubschrauber war auch vor Ort.

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Riedlingen im Kreis Biberach sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Der Schaden wird auf über eine halbe Million Euro geschätzt.

Wie die Polizei noch am Abend mitteilt, meldete ein Zeuge am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr über Notruf der Polizei, dass aus einem Haus in der Hindenburgstraße Flammen zu sehen sind. Die Feuerwehren Riedlingen, Biberach, Bad Buchau, Neufra und Daugendorf rückten mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen aus und bekämpften das Feuer. Dabei kamen auch zwei Drehleitern zum Einsatz.

Brand in Riedlingen: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit Hubschrauber im Einsatz

Gegen 16.45 Uhr war das Feuer laut Polizei unter Kontrolle. Zum Löschen von Glutnestern musste das Dach des Wohnhauses teilweise abgedeckt werden. Bei dem Brand zogen sich insgesamt fünf Bewohner und ein Besucher leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Rettungsdienst war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und auch einem Hubschrauber im vor Ort.

Nach ersten polizeilichen Schätzungen ist von einem Schaden von mehr als 500.000 Euro auszugehen. Im Verlauf des Einsatzes sammelten sich zahlreiche Schaulustige am Brandort. Da eine Behinderung von Einsatzkräften zu befürchten war, mussten mehrere Platzverweise gegen die Neugierigen ausgesprochen werden.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Nach aktuellem Stand dürfte das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar sein. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Riedlingen wurde für die Bewohner eine Notunterkunft bereitgestellt. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt. (AZ)