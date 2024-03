Das steht beim Roggenburger Sommer auf dem Programm

Mit einem Osterkonzert startet Roggenburg auch in diesem Jahr in seinen Kultursommer. Vor allem für Musikliebhaber ist viel geboten.

Am Ostermontag beginnt wie jedes Jahr der Sommer - der Roggenburger Kultursommer. Auch in diesem Jahr haben das Prämonstratenser-Kloster, der Verein der Freunde des Klosters Roggenburg, die Gemeinde und das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur ein gemeinsames Kulturprogramm geplant. Das ist heuer geboten.

Maximilian Pöllner an der Orgel und Bettina Klinglmayr an der Oboe machen mit einem Osterkonzert am Montag, 1. April, 16 Uhr, in der Kirche Mariä Geburt Schießen den Auftakt. Sie spielen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach , Wolfgang Amadeus Mozart , Joseph Hector Fiocco und Ennio Morricone .

am Montag, 1. April, 16 Uhr, in der Kirche Mariä Geburt Schießen den Auftakt. Sie spielen Werke unter anderem von , , und . Fagotti Parlandi – das Trio der "sprechenden Fagotte" sind am Sonntag, 5. Mai, 16 Uhr im Klosterrefektorim zu Gast. Sie haben unter anderem Ravels berühmten Bolero dabei.

berühmten Bolero dabei. Der Marktoberdorfer Carl Orff-Chor lädt am Sonntag, 16. Juni, 16 Uhr in der Kirche Mariä Geburt Schießen zu einer abwechslungsreichen sowie nachdenklich stimmenden Reise durch die Chormusik von Barock bis hin zum 21. Jahrhundert ein.

Am Sonntag, 30. Juni, 19 Uhr gibt es Klaviermusik von Chopin, Ravel und Schubert sowie eigene Kompositionen von Valerij Petasch in der Klosterbibliothek.

in der Klosterbibliothek. Thomas Stieben, Zweitplatzierter der Castingshow "Das Supertalent" 2016 interpretiert mit Piano- und Cello-Begleitung Klassiker aus Pop, Soul und R’n’B auf akustisch sanfte Art und Weise im Klosterinnenhof, und zwar am Samstag, 13. Juli, 20 Uhr.



Kabarettist Han's Klaffl ist mit seinem Soloprogramm "40 Jahre Ferien . Ein Lehrer packt ein…" am Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr im Festsaal des Klostergasthofs Roggenburg zu Gast.

ist mit seinem Soloprogramm "40 Jahre . Ein Lehrer packt ein…" am Donnerstag, 18. Juli, 20 Uhr im Festsaal des Klostergasthofs zu Gast. Sopranistin Maryna Zubko und Timo Handschuh (Orgel) sind am Sonntag, 21. Juli 16 Uhr in der Kirche Mariä Geburt Schießen unter dem Motto "Laudate Dominum" zu hören.



Mit-Mach-Theater für Groß und Klein gibt es am Sonntag, 22. September, 15 Uhr im Musiksaal der Grundschule Roggenburg mit Mark Klawikowski .

mit . Die Orgelwanderung führt heuer von Höselhurst über Oberwiesenbach und Ingstetten zurück nach Roggenburg . Sie findet am Samstag, 28. September, 9 bis etwa 18 Uhr statt.

und zurück nach . Sie findet am Samstag, 28. September, 9 bis etwa 18 Uhr statt. Bei der Lesung unter dem Titel "Weiter als der Horizont" stehen am Donnerstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr in der Klosterbibliothek eine Auswahl an Gedichten von Andreas Kanpp, Priester und Poet, im Mittelpunkt. Ein Gespräch mit Prof. Georg Langenhorst gibt zudem Einblick in Knapps Sprachwerkstatt.



Eintrittskarten zu den Veranstaltungen sind im Vorverkauf unter 07300/9611-550, per E-Mail an kartenreservierung@kloster-roggenburg.de oder jeweils am Veranstaltungstag an der Konzertkasse erhältlich. Ausführliche Infos zum Programm unter roggenburger-sommer.de. (AZ)