Dialekträtsel: Gewinner kommt aus Roggenbburg

Walter Spinnler freut sich über 1000 Euro. Das Geld kommt ihm gerade sehr gelegen.

Natürlich war Walter Spinnler überrascht, als er am Mittwochmittag einen Anruf unserer Redaktion erhielt: Er hatte beim Frühjahrsrätsel 1000 Euro gewonnen. In seinem langen Leben - er wird im Sommer 89 Jahre alt - hatte er bisher noch nicht viele Gewinne eingestrichen. "Ich hatte vielleicht mal einen Dreier im Lotto", sagt er und freut sich, dass es nun geklappt hat. Recht spät hatte er sich entschieden, am Frühjahrsrätsel teilzunehmen und anzurufen. Gut für ihn, dass er es noch rechtzeitig getan hat.

Diesmal galt es herauszufinden, was sich hinter dem Dialektwort "Muggabatscher" verbirgt - eine Fliegenklatsche, ein Mantel oder gar eine Schwimmweste? Natürlich war es die Klatsche, mit der sich lästige "Mugga", also Mücken oder Fliegen beseitigen lassen. Er hätte zwar "Bätscher" mit "ä" anstatt "a" gesagt, aber das fällt nicht ins Gewicht. Da hat er recht: Das wäre sprachlich gesehen nur eine Abweichung um ein "Muggasäggele", der kleinsten schwäbischen Maßeinheit. Im Grunde genommen sei das Rätsel aber schon recht einfach gewesen. Walter Spinnler, der aus dem Egerland stammt und schon seit 1946 in Roggenburg lebt, weiß genau, wofür er das gewonnene Geld verwenden will. Groß feiern möchte er in seinem Alter nicht mehr. Er kauft dafür lieber Heizöl. Die neue Heizung im Haus braucht zwar weniger Treibstoff als die alte, aber der Liter Öl kostet halt derzeit mehr als einen Euro. Somit kam der Gewinn gerade passend ins Haus. (hip)