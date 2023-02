Wie brutale Bilder den Menschen im Glauben halfen

Das Heimatmuseum Weißenhorn - aktuell wegen Umbau geschlossen - ist mit der Sonderausstellung "Christus am Kreuz" zu Gast im Klostermuseum Roggenburg. Sie zeigt, wie Passionsfrömmigkeit den christlichen Alltag prägte.

Ein dünner, ausgemergelter Leib, erschöpfte Gesichtszüge, die Haut übersät mit Wunden - eigentlich eine ganz und gar grausame, man könnte auch sagen unchristliche, Darstellung eines menschlichen Körpers. Über Jahrhunderte hinweg war das jedoch das Bild, das sich die Menschen von Jesus Christus machten und das sie sich in verschiedensten Formen in ihre Wohnungen holten. Eine Sonderausstellung im Klostermuseum Roggenburg zeigt, welch große Bedeutung Passionsdarstellungen für die Menschen bis ins späte 19. Jahrhundert hatten.

Die Gläubigen wollten mit Jesus mitfühlen und mitleiden

Das Passionsdenken, das heute praktisch nur noch in der Karwoche eine Rolle spielt, habe die Menschen früher tagtäglich begleitet, sagt Matthias Kunze. Er hat die Ausstellung "Christus am Kreuz - Schätze der Passionsfrömmigkeit aus dem Weißenhorner Heimatmuseum" kuratiert. Ihren Ursprung hatte diese Passionsfrömmigkeit im späten Mittelalter mit den Mystikerinnen und Mystikern wie Franz von Assisi oder Magdalena Beutler, der in einer Vision die 15 geheimen Leiden Jesu Christi offenbart worden sein sollen, berichtet Kunze. Den Gläubigen ging es darum, Jesus' Leiden nachzuspüren, sich zu versenken in seine Passion, die bekanntermaßen mit dem Tod am Kreuz endete. Die Mystikerinnen und Mystiker lieferten dazu viel genauere Beschreibungen von Jesu Leiden als die Bibel. Es gab sogar eine Begründung, warum diese Erzählungen in der Bibel fehlten. Kunze erklärt: "Man sagte, die Evangelisten sollen diesen Teil der Geschichte weggelassen haben, um die frühen Christen nicht abzuschrecken."

Ein Altar fürs Spielzimmer: An solchen Miniaturaltären konnten Buben sich im Priesterdasein üben. Foto: Hannah Klippert

Mit dem aufkommenden Fokus auf die Leidensgeschichte hätten sich auch die Christusdarstellungen gewandelt, erklärt Kunze. Weg von der königlichen Darstellung des Gottessohnes und Erlösers hin zum Gefolterten. Die detailreiche Präsentation der Wunden und Schmerzen sollte das Mitfühlen und Mitleiden für die Gläubigen erleichtern. Die rund 40 in der Ausstellung gezeigten Exponate seien daher nicht nur als Kunstwerke zu verstehen, sie waren vielmehr religiöse Gebrauchsgegenstände, die in der privaten Andacht ihre Funktion zu erfüllen hatten. Es gibt sie in den verschiedensten Formen, etwa als Gemälde, als Skulpturen jeglicher Größe oder auch als Breverl - Heilsbriefe, die auf etwa Streichholzschachtelgröße zusammengefaltet mit sich getragen wurden. Auch Kuriositäten finden sich in der Ausstellung, zum Beispiel ein Kinderalter, mit dem Buben Messe spielen konnten - und vielleicht den Wunsch entwickelten, selbst Priester zu werden - oder ein Nonnenspiegel, bei dem ein Großteil des Spiegels mit einer Mariendarstellung bedeckt ist. Das sollte die Nonne von Eitelkeit bewahren. Eine Besonderheit ist auch das beschädigte Holzkreuz aus der Weißenhorner Kirche, die 1859 auf tragische Weise eingestürzt war.

Heimatmuseum Weißenhorn sammelt seit 1908

Mit der Zeit verfestigten sich in der Passionsdarstellung auch bestimmte Einzelmotive. Neben Christus am Kreuz waren das auch Christus im Kerker oder die Pietà, also der tote Jesus im Schoß seiner trauernden Mutter Maria. Die Pietà, die im Klostermuseum Roggenburg gezeigt wird, ist das älteste Exponat der Sonderausstellung. Auch sie war ein Geschenk einer Weißenhorner Familie. Ab 1908 wurde in Weißenhorn für das Museum gesammelt. Dem Verein seien die Objekte nur so zugeflossen. "Man hat das Gefühl, die Leute waren froh, die Dinge abgeben zu können", sagt Kunze. Er sieht darin ein Zeichen, dass die Passionsfrömmigkeit zu dieser Zeit ihr Ende erreicht hatte.

Beim Blick in diesen Spiegel wurden Nonnen an das Leiden Jesus Christus erinnert. Die Darstellung, die den Blick auf sie selbst versperrt, sollte sie vor Eitelkeit schützen. Foto: Franziska Wolfinger

Die Sonderausstellung "Christus am Kreuz" hingegen wird ihr Ende erst im Oktober erreichen. Die Kooperation zwischen dem Weißenhorner Heimatmuseum, das wegen des Umbaus noch längere Zeit geschlossen sein wird, und dem Landkreismuseum geht dann aber weiter. In den kommenden beiden Jahren soll es eine Ausstellung zur Marienfrömmigkeit und zu Weihnachten geben, kündigt Kunze an.

Lesen Sie dazu auch

Ausstellung: Eröffnet wird die Ausstellung im Klostermuseum Roggenburg diesen Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr. Das Museum ist dann an Wochenenden und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ab April Donnerstag bis Sonntag zu denselben Uhrzeiten.