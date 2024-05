Senden-Ay

07:00 Uhr

Stadträte lehnen nachträgliche Genehmigung eines Schwarzbaus ab

Plus Ein Bauherr will seine Pläne in Ay ändern, stellt aber nie einen Antrag – und legt einfach mit dem Projekt los. Im Bauausschuss fordern manche nun den Abriss.

Von Annemarie Rencken

Bauen ist aufwendig, teuer und will gut geplant sein – schließlich müssen nicht nur die Entwürfe passen, sie müssen auch – mal von mehr, mal von weniger – Behörden genehmigt werden. Ärgerlich wird es jedoch vor allem dann für alle Beteiligten, wenn es an einer Stelle dieses Prozesses zu Unstimmigkeiten kommt, so wie kürzlich bei einem Bauherrn in Senden-Ay. Dessen Bauantrag lehnte der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung ab. Das Ganze hat eine Vorgeschichte.

Los ging es im März 2022 noch einvernehmlich: Damals wurde das Vorhaben des Bauherrn – ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage im Baugebiet "Untere Au" in Ay zu – genehmigt. Ein Jahr später jedoch zeigten sich erste Probleme: Nach Angaben der Stadtverwaltung stellte man zu diesem Zeitpunkt bei einer Baukontrolle fest, dass das Haus – jedoch vor allem die Garage – deutlich von dem abwich, was ursprünglich einmal geplant gewesen war: Vorgesehen und genehmigt war eine Garage mit Flachdach und ohne Abstellraum oberhalb dieses Dachs.

