Bunte Vielfalt: Grafikausstellung in Senden ist eröffnet

Es dürfte der Jury auch in diesem Jahr schwergefallen sein, aus den 192 eingereichten Arbeiten die 114 auszuwählen, die bei der 37. Schwäbischen Grafikausstellung des Kunstvereins Senden gezeigt werden sollen. Im einen oder anderen Fall hätten andere Juroren vielleicht anders entschieden, doch eines zeigt die Ausstellung wieder: Dem Engagement und der Fantasie der Künstlerinnen und Künstler sind keine Grenzen gesetzt.

In Senden wird Andrea Sandner für ihre Werke "Horizonte" ausgezeichnet

Von Zeichnungen über Monotypien, Holzschnitten, verschiedenen Drucken, Radierungen bis hin zu Fotografien und anderen Gestaltungsarten ist alles dabei. Den mit 1000 Euro dotierten Grafikpreis der Stadt Senden erhielt diesmal Andrea Sandner aus Stadtbergen für ihre beiden mit Faserstift exakt auf Karton gemalten Streifen-Bilder, die jeweils den Titel "Horizonte" tragen. Die Jury sagt dazu, Andrea Sandner sei mit hohem Anspruch ein hohes Risiko eingegangen, denn wenn eine Linie daneben gehe, sei keine Korrektur möglich. Dabei zeigten die Bilder durch subtile Farbgestaltung Nüchternheit und Klarheit. Der Grafiksonderpreis des Kunstvereins Senden ging an die in Ulm lebende Elena Schoch für ihr Bild "Goldene Kette" (Monotypie/Collage auf Papier), die Ulmerin Bettina Röhm wurde für ihre Aquarell-/Buntstift-Zeichenserie "8 Viecher" mit dem Förderpreis für junge Kunstschaffende der Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen bedacht, und der Donauriedener Manfred Ohnesorge als "Meister der feinen Linie" freute sich über eine Belobigung für eine Farbradierung ohne Titel.

Die Gewinnerin des Grafikpreises der Stadt Senden, Andrea Sandner aus Stadtbergen, vor einem ihrer beiden preisgekrönten Bilder "Horizonte" (Faserstift auf Karton). Foto: Stefan Kümmritz

Zur Ausstellungseröffnung versammelte sich die regionale Kunstszene im Sendener Illertal-Forum, dazu die teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen, die zum Beispiel aus Augsburg, Kempten, Biberach oder Göppingen stammen. Andrea Sandner, die 1961 in Rüsselsheim geboren ist und die an der Universität Augsburg Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Germanistik studiert hatte und seit 1992 freischaffende Malerin ist, war mit ihren Arbeiten schon mehrfach bei der Sendener Grafikausstellung zu sehen. Den Hauptpreis gewann sie aber zum ersten Mal. "Hier zeige ich zwei Arbeiten aus meiner Serie Pole und Horizonte, die mit Faserstift auf Karton entstanden sind", erklärte sie bei der Vernissage, "sonst male ich auch großformatige Bilder mit Öl auf Leinwand oder übermale auch gerne Landschaftsfotos."

Ausstellung in Senden: Es muss nicht alles gefallen

In der bunten Grafikschau dürfte jeder Besucher auf seine Kosten kommen. Wobei Florian L. Arnold in seiner nachdenklich machenden Vernissagerede anmerkte: "Es muss einem nicht alles gefallen, aber man kann versuchen, sich reinzudenken." Reindenken in das, was im Kunstwerk "drinsteckt" oder "dahintersteckt", welche Ideen oder Gefühle man beim Betrachten entwickelt. Mitunter wirkt aber auch die reine Ästhetik einer künstlerischen Arbeit. Zum Beispiel bei den grafischen Fotografien von Reinhard Köhler oder auch dem Linoldruck als Collage auf Hartfaserplatte "Fisherman's Friend" der Ulmerin Stefanie Siering. Neben regional bekannten Künstlerinnen und Künstlern wie Myrah Adams, Freya Blösl, Ursula Karok, Annegret Polack-Papke, Wolfgang Steiner oder Dorothea Grathwohl, der Vorsitzenden des Kunstvereins Senden, um nur ein paar zu nennen, sind auch Künstlerinnen und Künstler vertreten, die erstmals Werke für die Ausstellung eingereicht haben. Zu ihnen zählen Maria Köder mit ihren beiden kleinformatigen Farbstifte-Zeichnungen mit dem Titel "Du magst mich/ich mag dich" und Rudi Kübler mit seinen ebenfalls kleinformatigen Fotografien "Dog" und "Cachorro". Kleinode in einer Ausstellung mit einerseits viel Feinheit und andererseits viel Wucht.

Info: Die Ausstellung läuft bis zum 2. April und ist Mittwoch bis Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

