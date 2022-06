Dorfmusikanten feiern ein Riesenfest mit weit gereisten Gästen in Aufheim

Lokal Alle sind angetan vom Bezirksmusikfest, das die Aufheimer Dorfmusikanten ausrichten. Im Programm: ein eigens komponierter Marsch, Blasmusik und ganz viel Party.

Festumzug, Party im Bierzelt und sogar eine musikalische Uraufführung gab es am Wochenende beim Bezirksmusikfest in Aufheim. Die dortigen Dorfmusikanten luden anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens, das genau genommen schon das 61-jährige war, zur großen Sause ein.