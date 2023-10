Senden

vor 32 Min.

Norma-Gebäude zum Verkauf angeboten: Was wird aus dem Supermarkt?

Das Norma-Gebäude in Senden war im Internet zum Verkauf angeboten. Was wird aus dem Supermarkt?

Plus Der Supermarkt in Sendens Stadtmitte gilt als der älteste Discounter im Ort. Doch nun stand das Norma-Gebäude zum Verkauf. Fällt der Nahversorger womöglich weg?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Lange war das Inserat nicht im Internet, doch bei Menschen in Senden hat es trotzdem schon die Runde gemacht: Das Gebäude in der Hauptstraße, in dem unter anderem der Norma-Supermarkt und ein Friseur untergebracht sind, soll offenbar verkauft werden. Mit einem Kaufpreis von 2,43 Millionen Euro wurde es angeboten. Droht der Stadt womöglich ein Nahversorger wegzufallen?

In der Anzeige, die vergangene Woche im Netz zu finden war, aber inzwischen wieder verschwunden ist, wurde das 1973 errichtete Anwesen in der Hauptstraße ausführlich beschrieben. Das Grundstück verfüge demnach über 890 Quadratmeter. Wohn- und Nutzfläche würden zusammen insgesamt 1214 Qudratmeter ergeben. Es gebe über drei Etage verteilt neben zehn Wohneinheiten noch zwei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss, dazu insgesamt zehn Stellplätze für Fahrzeuge. Die Wohnungen hätten unterschiedliche Größen und Zuschnitte. Es gebe drei 4-Zimmer-Wohnungen, sechs 3-Zimmerwohnungen sowie eine 3-Zimmer-Penthousewohnung. Die Gebäudehülle sei 2009 und 2010 renoviert, 2020 eine Pelletheizung eingebaut worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen