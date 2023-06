Senden

Personalnot in der Kindertagesstätte St. Lucia in Senden

Beim Anbau an die Kindertagesstätte St. Lucia in Senden gibt es Probleme. Der Stadtrat diskutiert über gestiegene Kosten und Personalmangel.

Plus Ob in der Kinderbetreuung oder beim Ausbau der Kita: An allen Ecken und Enden mangelt es der Stadt Senden an Personal. Und dann reicht das Geld nicht aus.

Die Kita St. Lucia im Webereigelände bekommt zwei neue Krippengruppen. Der Sendener Stadtrat hatte der Erweiterung bereits vor drei Jahren zugestimmt, doch jetzt steht die Stadt vor einigen Problemen. Der Sendener Stadtbaumeister Jörn Marx beklagte "Nachwehen von Corona", deswegen muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen als geplant.

In der Kinderbetreuung in Senden herrscht eine angespannte Personallage

Anfang 2023 hat die Stadt mit dem Bau begonnen, jetzt bereite es "größere Probleme als erwartet", die einzelnen Gewerke für den Bau zu vergeben. Marx beschrieb, dass er bis zu 25 Firmen angefragt und teilweise gar keine Angebote bekommen hatte. Er führte das auf den Personalmangel in der Branche zurück und sagte außerdem: "An der Bau-Front kriegen wir immer noch sehr schwer Material her." Einige Baumaßnahmen, etwa das Dach des Neubaus, könnten laut Marx allerdings nicht länger aufgeschoben werden.

