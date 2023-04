Stadt Senden startet bald in ihren Kultursommer

Swing, Rock, Böhmisch-Mährische Volksmusik: Im Sendener Stadtpark ist diesen Sommer musikalisch einiges geboten. Am 7. Mai beginnt das Programm.

Bald gibt es wieder musikalische Unterhaltung im Sendener Stadtpark. Auf der Bühne im Stadtpark laden am Sonntag, 7. Mai, die ersten Musikerinnen und Musiker zum Start der jährlichen Sendener Serenadenkonzertreihe ein. Das Programm ist dabei breit gefächerter, von Volkstümlichen über Swing bis Rock dürfte für jeden etwas dabei sein. Den Anfang macht das Jugendorchester WITA, sowie die Anfängergruppen der Musikkapellen Wullenstetten, Illerberg/Thal und Aufheim werden die Konzertbesucher unterhalten. Das Konzert beginnt um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Bis Ende Juli sind dann weitere, sommerliche Darbietungen geplant: Musikalisch und tänzerisch geht es auf der Parkbühne im Juni weiter: Der Sendener Trachtenverein D'Unterillertaler zeigt seine beliebten traditionellen Volkstänze und natürlich die Trachten. Beginn am Sonntag, 4. Juni, ist 18.30 Uhr.

Aufheimer Dorfmusikanten schicken Alfred und seine Musikanten in den Stadtpark

Alfred und seine Musikanten, eine Vereinsabteilung der Aufheimer Dorfmusikanten, haben sich der böhmisch-mährischen Musik verschrieben und begeistern damit seit vielen Jahren ihre Fans. So planen sie es auch im Stadtpark – am Sonntag, 18. Juni, um 18.30 Uhr. Ein entspannt-beschwingtes Publikum wird gewiss die in Senden ebenfalls wohlbekannte Big Band Swing 4 U hinterlassen, die ihren Auftritt am 2. Juli um 18.30 Uhr hat.

Am 23. Juli spielt dann die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg für die Musikliebhaber im Stadtpark – Beginn ist auch hier 18.30 Uhr bei, wie immer, freiem Eintritt. Bei schlechter Witterung müssten die Serenadenkonzerte leider entfallen, informiert die Stadt Senden. Aktuelle Angaben dazu erhalten Interessierte über eine Telefon-Hotline der Stadt (siehe unten).

Das ist zusätzlich zu den Serenadenkonzerten geboten

Auch über die Serenadenkonzertreihe hinaus ist auf der Parkbühne in diesem Sommer Musik geboten: Da wäre etwa eine detailverliebt vorbereitete Aufführung der Städtischen Musikschule: Am 9. Juli erzählen kindliche und erwachsene Akteure ab 15 Uhr die Geschichte vom "Vier-Farben-Land". Ob und wo die Aufführung bei schlechtem Wetter stattfindet, wird noch bekannt gegeben.

Mit den Välschern wird zudem eine Rockband auf der Parkbühne stehen, die ihr Publikum seit vielen Jahren mit hintersinnigem Witz begeistert. Die Välscher widmen sich Rockklassikern auf ihre ganz eigene Art: Sie dichten die Texte nach Gusto um und geben altbekannten Hits mit einer stattlichen Prise Humor ganz neue Perspektiven. Die beliebte Rockformation ist am 15. Juli ab 19 Uhr auf der Parkbühne zu Gast. (AZ)

Info: Weil die Konzerte im Stadtpark wetterabhängig sind, schaltet die Stadt eine Telefon-Hotline, auf der am jeweiligen Konzerttag über witterungsbedingte Absagen informiert wird. Die Nummer lautet 0151/74623055.