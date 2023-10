Vernissage: Das Werk von Sepp und Inge Luible ist quicklebendig

Plus Der Kunstverein Senden präsentiert im Rathaus die Gedächtnisausstellung „remember Luible“ . Sie zeigt die Vielseitigkeit des verstorbenen Künstlerehepaars.

Sepp Luible, der 2017 starb, und seine Frau Inge, die im vergangenen Jahr starb, hatten eine große gemeinsame Leidenschaft: die Kunst. Und dies nicht nur als Betrachter schöner Bilder, sondern als Erschaffer jeder Menge Kunstwerke. Das Gerlenhofer Künstlerehepaar weilt nicht mehr unter uns, aber es lebt weiter – in seinen Bildern, die der Nachwelt erhalten geblieben sind. Die Stadt Senden und der dortige Kunstverein haben den Luibles zu Ehren im Rathaus eine Ausstellung arrangiert, mit der das Lebenswerk der Beiden gewürdigt wird.

Um das Sichten und Zusammentragen der Arbeiten besonders verdient gemacht haben sich Claudia Bengelmann, Manuela Schlegel und Susanne Döttinger, die die Ausstellung auch kuratierten. Wobei noch angemerkt werden muss, dass Luible „nur“ der Künstler-(nach-)name der beiden war. Der Familienname von Inge Luible war Hirschkorn, der von Sepp Luible Maier, wie die bei der Vernissage anwesenden Verwandten erzählten.