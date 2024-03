Senden

vor 17 Min.

Zeitplan für die Sanierung der Fußgängerbrücke in Senden steht

Plus Die Brücke über die Bahngleise an der Borsigstraße ist marode und muss dringend saniert werden. Warum Senden jedoch nur das Nötigste ausbessern wird.

Von Annemarie Rencken

Um eine Sanierung kommt Senden nicht herum, selbst wenn es die Brücke zwischen der Borsigstraße und dem Stadtpark nur noch ein paar Jahre geben wird: Zu marode ist die Rad- und Fußgängerbrücke über die Bahngleise, um hier noch allzu lange abzuwarten. Dass die Betonbrücke so nicht mehr auf Dauer erhalten bleiben kann, ist bereits seit Juni 2022 bekannt. Damals wurde der Zustand von Sendens Brücken überprüft mit dem Ergebnis: Das Bauwerk hat "erhebliche Mängel".

Zu den Problemen gehören laut Jörn Marx von der Stadtverwaltung unter anderem abgebrochene Pfosten, verformte Geländer und auch der Bodenbelag ist in die Jahre gekommen. Vorgesehen ist deshalb nach aktuellem Stand, dass unter anderem die Oberfläche abgefräst und die Geländer neu gesetzt werden sollen. Geplanter Baustart: 21. Juni dieses Jahr. "Wir hoffen am 11. Oktober fertig zu sein", sagte Marx in der Sitzung des Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend.

