vor 49 Min.

Am zweiten Tag gibt es Edelmetall

Ann-Krystina Wanzke wird Zweite, aber auch die anderen Neu-Ulmer sind schnell

Nach dem rabenschwarzen WM-Auftakt in der Kombination konnte sich das Inline-Quartett vom DAV Neu-Ulm im Riesenslalom am Mittwoch hervorragend in Szene setzen. Alle vier Neu-Ulmer landeten bei den Titelkämpfen in Barcelona unter den Top-Sieben, Ann-Krystina Wanzke holte als Zweite sogar Edelmetall.

Den Auftakt auf der erneut sehr schwer zu befahrenden und steilen Strecke machten die Frauen. Nach dem ersten Durchgang lag Ann-Krystina Wanzke trotz eines Fehlers kurz vor dem Ziel aussichtsreich auf Rang zwei vor ihrer Teamkollegin Marina Seitz. Trotz ihrer Bestzeit im zweiten Lauf reichte es nicht ganz zum Sieg. Immerhin holte Wanzke Silber hinter Manuela Schmohl vom SC Unterensingen. Marina Seitz verpasste um die Winzigkeit von genau einer Hundertstel als Vierte eine Bronzemedaille denkbar knapp.

Bei den Herren ging es ganz eng her. Der Vöhringer Manuel Zörlein lag nach dem ersten Durchgang auf Platz vier in Reichweite zum Podest, jedoch nur eine Hundertstel vor seinem Vereinskollegen Sebastian Schwab. Dieser wiederum hatte einen ebenso knappen Vorsprung auf den Sechstplatzierten. Vor dem zweiten Lauf herrschte also Hochspannung. Am Ende siegte der Lette Miks Zvejniks mit zweimaliger Laufbestzeit. Zörlein riskierte alles, leistete sich aber am Start kurz nach der Rampe einen kleinen Patzer, der ihn am Ende mit der Winzigkeit von einem Zehntel eine noch bessere Platzierung als den vierten Rang kostete. Schwab belegte einen überraschend guten siebten Rang.

In der Kombination am Dienstag waren Wanzke und Seitz im Slalom ausgeschieden, Zörlein stürzte. Bereits am Donnerstag geht es in Barcelona mit der Königsdisziplin Slalom sowie dem Teamslalom weiter. Dabei gehören Wanzke und Zörlein zu den Favoriten. (bezö)

Themen Folgen