23.07.2018

Bei Illertissen II passt immerhin das Ergebnis Lokalsport

Zwei Glessing-Tore gegen den SC Olching

Der FV Illertissen II kam gestern in seinem zweiten Heimspiel der noch jungen Saison in der bayerischen Fußball-Landesliga zum ersten Dreier vor eigenem Publikum. Die Mannschaft fand schlecht ins Spiel, sicherte sich aber dennoch die Punkte. 2:0 hieß es am Ende gegen den SC Olching. Assistenztrainer Timo Räpple war hinterher allerdings nur mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir sind oft hinterhergelaufen. Wir haben nicht gut gespielt, es war ein Sieg des Willens.“

Die Gäste versuchten den Illertissern zunächst mit spielerischen Mitteln beizukommen. Weil die aber sicher in der Defensive standen, war Olching zumeist nur bei Standardsituationen gefährlich. Stattdessen schoss Yannick Glessing seine FVI-Mannschaft vor der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung (37.).

Nach dem Seitenwechsel konnte die Illertisser Regionalliga-Reserve nur selten ihre Kontermöglichkeiten ordentlich zu Ende spielen. Kurz vor Spielende war dann aber erneut Yannick Glessing zur Stelle. Er spielte Gästetorhüter Stefan Held aus und schoss zum 2:0 Endstand ein (89.), womit die Entscheidung natürlich gefallen war. Mitte der zweiten Spielhälfte verzeichneten die Olchinger nach einem Freistoß noch einen Lattentreffer. Ansonsten wurden die Gäste dem FV Illertissen II nicht mehr gefährlich. (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Sadrija (69. Miller), Fischäß, Vihl – R. Allgaier, Lorenz (46. Peter), Glessing, Walter – Glade, Schock (87. Hafner).

