Bundesliga-Auftakt der Pfuhler Turner - das Starensemble kommt Lokalsport

Die Turner des TSV Pfuhl nach ihrem Sieg in der vergangenen Saison gegen die Niedersachsen von TuS Vinnhorst. Dieses Jahr turnen die Neu-Ulmer in Liga eins.

Der KTV Straubenhardt reist mit Top-Turnern zum TSV Pfuhl. Ein harter Auftaktgegner für die Bundesliga-Debütanten.

Das Abenteuer erste Turn-Bundesliga beginnt am Samstag (18 Uhr) für den Überraschungs-Aufsteiger TSV Pfuhl gleich mit einem Knaller. Zu Gast in der Pfuhler Halle ist der Vorjahres-Vizemeister KTV Straubenhardt, der zu den Titelanwärtern zählt und gegen den TSV klarer Favorit ist. Im Team aus der gut 11100 Einwohner zählenden Enzkreis-Gemeinde etwa 20 Kilometer südwestlich von Pforzheim stehen mehrere Spitzenturner, die zum Teil deutlich älter als ihre Pfuhler Kontrahenten sind und über massig Erfahrung verfügen.

Der TSV Pfuhl startet in seine erste Bundesliga-Saison im Turnen

Der 27 Jahre alte russische Barrenspezialist David Belyavskiy zum Beispiel ist fünffacher Europameister sowie Silber- und Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2016 in Rio. Oder der 31-jährige deutsche Topturner Marcel Nguyen, der im Mehrkampf und am Barren dreimal Europameister wurde und bei Olympia 2012 in diesen beiden Disziplinen Silber holte. Nicht zu vergessen der 29-jährige Reckspezialist und Olympiateilnehmer 2016, Andreas Bretschneider. Nationalturner Nick Klessing (20) ist eines der größten deutschen Talente.

Unter normalen Umständen dürfte das Starensemble von Trainer Dirk Walterspacher den jungen Pfuhlern, bei denen am Samstag aus dem Ausländerkontingent die Litauer Rokas Guscinas und Tomas Kuzmickas zum Einsatz kommen sollen, keine Chance lassen. Aber das hiesige Team von Trainer Rolandas Zaksauskas, das im Oberhaus vor allem lernen will, hat sich vorgenommen, den Gegner mit starken Leistungen zumindest ein wenig zu ärgern. (kümm)

