vor 21 Min.

Burlafinger Handballerinnen jubeln gegen den Tabellenführer

Burlafingen gewinnt in der Handball-Württemberg-Liga gegen den Tabellenführer TV Reichenbach.

Der Tabellenführer der Württemberg-Liga zu Gast im Burlafinger Schulzentrum – dass es bei dieser Ausgangslage zwischen den gastgebenden Handballerinnen und dem TV Reichenbach so spannend würde, hatte wohl niemand im Voraus geahnt. Mit 19:18 gewann Burlafingen am Ende.

Während die Gastgeberinnen befreit und ohne jegliche Erwartungen aufspielen konnten, lag der Druck auf der Seite des TV Reichenbach. Der TV musste gewinnen, um an der Tabellenspitze und damit im Aufstiegsrennen bleiben zu können. Vor einer lautstarken Kulisse ging Burlafingen durch Carolin Luxenhofer in Führung und verteidigte diese größtenteils während des ganzen Spiels. Dank einer starken Abwehr, unterstützt von der super aufgelegten Torhüterin Michaela Burkhardt, ging Burlafingen zufrieden mit einem Unentschieden (7:7) in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte begann wieder mit einem Zähler für den FCB. Helen Marotti brachte Burlafingen erneut in Führung, die bis 30 Sekunden vor Schluss nicht mehr hergegeben wurde. Als Carolin Luxenhofer 13 Minuten vor Spielende disqualifiziert wurde und Burlafingen nur wenige Sekunden später zwei weitere Zeitstrafen aufgebrummt bekam, standen kurzzeitig nur noch vier Heimspielerinnen auf dem Feld. Doch Susanne Dehm erzielte sogar einen weiteren Treffer. Als der TV rund 30 Sekunden vor Ende durch einen Siebenmeter doch noch ausglich, blieb nicht mehr viel Zeit und so war die Freude umso größer, als Carina Kilian in letzter Sekunde den entscheidenden Wurf verwandelte und den Endstand sicherte. (az)

Themen Folgen