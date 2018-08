05:30 Uhr

FV Illertissen wird wieder von Verletzung ausgebremst Lokalsport

Illertissens Philipp Strobel (hier am Ball gegen den FC Ingolstadt II) wird lange ausfallen. Er hat sich den Mittelfuß gebrochen. In den letzten Spielen hatte er zu den stärksten Illertissern gehört.

Der FV Illertissen muss den nächsten Verletzten verkraften. Doch auch Gegner Schalding hat mit Ausfällen zu kämpfen

Von Hermann Schiller

Wäre es einer der letzten Spieltage der Saison in der Regionalliga Bayern, das morgige Spiel (14 Uhr) des FV Illertissen wäre ein echter Abstiegskracher. Zu Gast ins Vöhlinstadion kommt der SV Schalding-Heining, der mit einem Punkt hinter der Illertissern auf dem letzten Platz vor den Relegationsrängen steht.

Für Rechnereien in dieser Hinsicht ist es zwar noch zu früh, doch allmählich gilt es, Punkte zu sammeln. Das weiß man auch beim FV Illertissen, der im zweiten Heimspiel in Folge durchaus unter Druck steht. Erst zwei Siege stehen auf dem Habenkonto und nur drei Mannschaften haben noch mehr Gegentore erhalten. 15-mal mussten die Illertaler in dieser Saison schon den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Bei acht Spielen macht das einen Schnitt von fast zwei Gegentreffern pro Partie. Zu viel, um im Mittelfeld der Liga mitschwimmen zu können.

FV Illertissen trifft auf Schalding-Heining

Hoffnung macht den Illertissern, dass sie in fast allen Spielen spielerisch gleichwertig waren, doch am Ende fehlten das Quäntchen Glück und die Punkte. Da gilt es für Trainer Stefan Anderl, den Hebel umzulegen. Er hat derzeit allerdings personell bei Weitem nicht die Möglichkeiten, die der Kader im Idealfall hergeben würde. Leistungsträger der vergangenen Saison fallen monatelang aus und auch sonst wurden die Illertisser vom Verletzungspech arg gebeutelt. Neueste Hiobsbotschaft ist der Ausfall von Nachwuchstalent Philipp Strobel, der sich den Mittelfußknochen gebrochen hat. Er wird wohl Monate ausfallen, was für den FVI besonders tragisch ist, da er in den letzten Spielen gute Leistungen erbracht hatte und zu den aktivsten Illertissern gehörte.

Doch alles Jammern hilft nicht, jetzt müssen andere in die Bresche springen. Wie zuletzt wird Trainer Stefan Anderl auch gegen Schalding-Heining auf einige junge Spieler zurückgreifen müssen. Es sieht nämlich so aus, als ob auch Burak Coban und Stanislaw Herzel noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.

Schalding-Heining hat gegen FC Pipinsried verloren

Da dürfte es ein schwacher Trost sein, dass bei Schalding-Heining der beste Spieler und Torjäger Markus Gallmeier wegen eines Kreuzbandrisses noch lange ausfällt. Auch Spielertrainer Stefan Köck musste zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses zuschauen. Ein Grund, warum man beim Illertisser Gegner erst kürzlich personell reagiert hat. Mit Maximilian Schuster holte man kurz vor Transferschluss einen Spieler vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering.

Auch er konnte aber nicht verhindern, dass es letztes Wochenende eine bittere 0:2-Niederlage gegen den Vorletzten FC Pipinsried hagelte, der damit seinen ersten Sieg landete. Das macht aber die Aufgabe für die Illertisser nicht leichter, denn Schalding-Heining wird auf Wiedergutmachung aus sein.

