Fußball

19:41 Uhr

Landesliga: TSV Buch verteidigt im Regen den Platz an der Sonne

Fußball-Landesligia SSG Ulm 99 gegen den SV Neresheim. In der Mitte der Ulmer Johannes Streiter.

Plus In der Fußball-Landesliga gewinnt der TSV Buch 2:1 in Plattenhardt und bleibt Erster. Wie es für den TSV Neu-Ulm und die SSG Ulm 99 lief.

Von Jürgen Schuster

Der TSV Buch legte auswärts nach und führt die Landesliga-Tabelle weiter an. Wegen eines schweren Gewitters begann das Spiel auf den Fildern erst mit rund einer Stunde Verspätung, dann sahen die Zuschauer eine ausgeglichene erste Halbzeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen