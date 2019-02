Gunther Kotschmar hört auf: SC Vöhringen braucht einen neuen Trainer

21.02.2019

Überraschung bei den Landesliga-Handballern des SC Vöhringen: Trainer Gunther Kotschmar tritt zurück. Der Verein sucht nach einer Lösung.

Gunther Kotschmar hat überraschend seinen Rücktritt als Trainer der Handballer des SC Vöhringen erklärt. Nach einer knappen Niederlage gegen Landesliga-Spitzenreiter TV Altenstadt und zwei deutlichen Siegen kam diese Entscheidung nicht nur für Außenstehende unerwartet. Tatsächlich gibt es dafür auch keine sportlichen Gründe. Kotschmar selbst sagte: „Es sind ausschließlich ganz persönliche und private Gründe die mich dazu bewogen haben.“

Details nannte er nur intern, die Vöhringer Abteilungsleitung hat jedenfalls den Wunsch des Trainers nach einer vorzeitigen Auflösung des Vertrags erfüllt. Der in Benningen bei Memmingen lebende Kotschmar ist dafür dankbar: „Schließlich hatten wir ja eigentlich bereits gemeinsam für die kommende Saison geplant.“

Die Vöhringer haben jetzt akuten Handlungsbedarf. Abteilungsleiter Werner Brugger sagt zu den Planungen: „Aktuell arbeiten wir an einer internen Übergangslösung bis Saisonende, die schon beim kommenden Spiel am Samstag in Bad Saulgau greifen soll.“ (rfu)

