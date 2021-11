Buch sorgt für beste Unterhaltung

Aber ebenso wie für Nachbar Neu-Ulm setzt es eine knappe Niederlage

Es war ordentlich was los am Samstag im Stadion an der Humboldstraße. Im Spiel der württembergischen Fußball-Landesliga zwischen dem dort beheimateten SV Bonlanden und dem TSV Buch war ein Tag der offenen Tür anberaumt, die Zuschauer sahen eine äußerst tor- und abwechslungsreiche Partie. Am Ende hatte Bonlanden mit einem 4:3 knapp die Nase vorn.

Buch begann stark und lag scheinbar beruhigend mit zwei Toren vorn. Markus Bolkart überlief nach 20 Minuten die komplette Hintermannschaft und überlistete obendrein Schlussmann Luca Wiedmann mit einem Heber zum 0:1. Als erneut Bolkart den Ball nach einem Zuspiel von Patrick Sailer überlegt zum 0:2 in die Bonlander Maschen schob, schienen die Weichen auf Sieg gestellt (38.). Praktisch im Gegenzug unterlief jedoch der Bucher Hintermannschaft ein folgenschwerer Fehler. Zwei Abwehrspieler behinderten ihren eigenen Torhüter Benjamin Maier nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, sodass Dominic Schilling postwendend der Anschlusstreffer gelang. Auch dem zweiten und dritten Tor der Hausherren ging jeweils eine Standardsituation voran. Erst war Dennis Adam nach einem Eckball per Dropkick aus der Distanz zum 2:2 erfolgreich (40.). Fünf Minuten später zielte Andreas Pottmeyer ganz genau. Bei seinem Freistoß touchierte der Ball zunächst sowohl den Pfosten als auch den Querbalken des Bucher Gehäuses, um dann doch darin zu landen. Die Riesenchance zum 3:3-Ausgleich vergab Patrick Sailer noch vor dem Seitenwechsel. Er verschoss einen an Bolkart verschuldeten Foulelfmeter. Pottmeyer war es schließlich, der seinen eigenen Führungstreffer gleich nach der Pause egalisierte. Eine Hereingabe von Jan Freybott lenkte er ins eigene Netz ab (47.). Weil Freybott später nur den Pfosten des Bonlander Tores traf und auch Manuel Schrapp zwei Mal scheiterte, wurde der tolle Auftritt des TSV Buch nicht belohnt. Im Gegenteil: Kurz vor Spielende nutzte Luka Gyselincks einen Abpraller zum glücklichen 4:3-Endstand (89.).

TSV Buch: Maier – Spann (67. Negele), Zwar, Merkel, Zott – Sailer (71. Leitner), Zeh, Freybott, Riedel (67. Jenuwein) – Bolkart (83. Egle), Schrapp.

Wie die Kollegen aus Buch mussten sich auch die Kicker des TSV Neu-Ulm trotz eines guten Auftritts mit einem Tor Differenz geschlagen geben. Beim SV Waldhausen unterlagen die Kreisstädter am Samstag mit 0:1. TSV-Trainer Goran Kenjic sah in der Partie beim Tabellendritten seine Schützlinge auf Augenhöhe und sagte: „Das ist sehr schade für die Mannschaft.“ Allerdings funktionierte deren Spiel allzu oft nur bis zum Strafraum der Hausherren, obendrein haderte Kenjic mit einigen Entscheidungen der Unparteiischen. So soll Nico Kurz vor dem 1:0 von Philipp Schiele einen Gegenspieler regelwidrig gestoppt haben. Schiele nutzte die Elfmeter-Entscheidung jedoch unbeeindruckt zum Tor des Tages (34.). „Das ist sehr ärgerlich, für mich war das kein Elfmeter“ - kommentierte der Neu-Ulmer Trainer später die spielentscheidende Szene. Nicht mehr spielentscheidend, trotzdem für ihn ebenfalls nicht nachvollziehbar war kurz vor Spielende auch der gelb-rote Marschbefehl gegen Marco Kurz.

Das auf Sonntag angesetzte Spiel zwischen Plattenhardt und der SSG Ulm wurde abgesagt. (jürs)

TSV Neu-Ulm: Yarahmadi – Gnann (83. Beer), Jager, M. Kurz, Rupp, Schuhmacher – N. Kurz, Kögel, Patent, Schlotter (73. Schweinstetter) – Grgic (73. Ufschlag).