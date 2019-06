vor 25 Min.

Pfuhl dominiert in Bayern

Vier von fünf Titeln im Mehrkampf und 46 Medaillen bei der Landesmeisterschaft

Im Rahmen des Turnfestes in Schweinfurt wurden auch die bayerischen Meisterschaften im Kunstturnen ausgetragen. Der TSV Pfuhl stellte sich dabei in überragender Form vor. Mit 46 von 105 vergebenen Medaillen war er der mit Abstand erfolgreichste Verein und bewies damit seine derzeit überragende Stellung in Bayern.

Die Pfuhler sicherten sich alleine vier der fünf Mehrkampftitel. Bundesligaturner Linus Mikschl war bei den Männern erfolgreich, Mannschaftskamerad Timo Rister in der Altersklasse 17/18, Alexander Kunzm in der AK 15/16 und Eric Wiederhold in der AK 12. Dazu gab es für die Schützlinge von Trainer Rolandas Zaksauskas noch 16 Titel in den Einzelwettbewerben. Am erfolgreichsten war hier Rister mit fünf Titeln (Pferd, Ringe, Barren, Sprung und Boden). Ihm am nächsten kam Mikschl mit vier ersten Plätzen (Pferd, Ringe, Barren, Reck). Sehen lassen konnten sich auch die Titel seines Teamgefährten Alexander Kunz, der an den Ringen, am Reck und am Boden nicht zu schlagen war. Eric Wiederhold gewann am Reck und am Pferd. Jeweils ein erster Platz ging zudem an die Pfuhler Florian Reindl (Männer/Sprung) und Leo Meier (AK 15/16) am Pferd.

Jeweils Vizemeister wurden Eric Wiederhold am Barren, Jakob Scharpff (AK 13/14) am Sprung, Linus Mikschl am Boden, Alexander Kunz am Sprung, Leo Meier am Barren, Sven Wolfgang (AK 17/18) am Sprung, Florian Reindl an den Ringen, Leonhard Goblirsch (AK 17/18) am Barren, Maximilian Krapf (AK 17/18) am Boden und Dominik Fett bei den Männern am Reck. Elf Bronzemedaillen rundeten den großartigen Erfolg der Pfuhler ab.

„Es ist alles toll gelaufen“, sagte Rister: „So gut habe ich es für mich persönlich gar nicht erwartet. Wir haben uns in Bayern etabliert.“ Für ihn stehen nun Anfang Juli die deutschen Jugendmeisterschaften an, aber nach bestandenem Abitur gönnt er sich auch einen Urlaub in den USA, ohne sein Training zu vernachlässigen. (kümm)

