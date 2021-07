Tischtennis: Neu-Ulms Kay Stumper ohne EM-Medaille

Jungprofi Kay Stumper startete ambitioniert in die Jugend-Europameisterschaft. Am Ende blieb für den Akteur des Bundesligisten TTC Neu-Ulm nur Rang sieben.

Mit einer herben Enttäuschung für Jungprofi Kay Stumper vom Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm endete das Mannschaftsturnier bei den Jugend-Europameisterschaften im kroatischen Varazdin: Platz sieben statt der angepeilten Medaille, in welcher Farbe auch immer. Die soll es nun in den Einzelwettbewerben geben, aber die Konkurrenz ist stark.

Immerhin ist das in Düsseldorf lebende Neu-Ulmer Nachwuchstalent im U19-Wettbewerb an Nummer eins gesetzt. Diese Positionierung bestätigte er zunächst auch als Führungsspieler des deutschen Teams. Erst im Viertelfinale zeigte der Pole Maciej Kubik dem bis dahin ungeschlagenen Stumper die Grenzen auf. „Nach meiner 2:0-Satzführung habe ich die drei folgenden Sätze mit jeweils zwei Bällen Unterschied knapp und etwas unglücklich verloren“, kommentierte er die fünfte Niederlage in Folge gegen seinen Angstgegner, haderte indes auch mit sich selbst: „In wichtigen Momenten habe ich einige falsche Entscheidungen getroffen.“

Einziger Bundesliga-Profi im deutschen EM-Trio

Der einzige Bundesliga-Profi im deutschen Trio räumte aber auch ein: „Polen ist einfach besser und hat verdient gewonnen.“ Glatt mit 3:0 übrigens, wozu auch Ochsenhausens Jungprofi Samuel Kulczycki maßgeblich beitragen hat. Knackpunkt war freilich schon die knappe 2:3-Vorrundenniederlage gegen Frankreich. Sie verhinderte den angestrebten Gruppensieg der jungen Deutschen, die damit den von Bundestrainer Zhu Xiaoyong favorisierten Polen möglichst lange aus dem Weg gehen wollten.

Während gegen Frankreich selbst zwei Einzelsiege Stumpers nicht zum Mannschaftserfolg reichten, konnte der TTC-Mann gegen die Slowakei (3:2) und Serbien (3:0) entscheidend punkten.

Doppelpartner kommt vom FC Bayern München

Im Achtelfinale gegen die topgesetzten Belgier bot die DTTB-Auswahl dann eine bärenstarke Mannschaftsleistung und setzte sich überraschend deutlich mit 3:1 durch. Dabei bezwang Kay Stumper auch den Einzel-Mitfavoriten Adrien Rassenfosse klar in drei Sätzen. Ungute Vorahnungen hatte der Neu-Ulmer Nachwuchsmann indes schon nach dem Frankreich-Spiel geäußert: „Diese Niederlage ist sehr ärgerlich für den weiteren Turnierverlauf, zumal wir schon zwei Matchbälle zum Gesamtsieg hatten.“ Die vergab sein Doppelpartner Daniel Rinderer vom FC Bayern München.