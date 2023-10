Altenstadt

22.10.2023

Ein gebrauchter Nachmittag für den SV Beuren

Plus Beim 0:2 in Altenstadt fällt erst ein Eigentor, dann ein Treffer nach einem Freistoß. Das freut nur die Hausherren.

Von Oliver August

Mit dem 2:0-Erfolg gegen den SV Beuren feierte der FV Altenstadt einen wichtigen Sieg in der Kreisliga A Iller. Spielertrainer Dardan Morina meinte erleichtert: „Das war kein wirklich schönes Spiel, aber aufgrund unserer angespannten Personalsituation ein wichtiger und verdienter Sieg.“

In einem Punkt zumindest hatte er Recht: Das Spiel war alles andere als ansehnlich. Die Gäste hatten einen vielversprechenden Start mit einem Schuss von Stefan Riggenmann, den Altenstadts Keeper Onur Acer an den Querbalken lenkte (1.). Beuren blieb zunächst aktiver und tonangebend. Es dauerte gut 20 Minute, ehe die Heimelf den Weg nach vorne fand. Die erste Chance hatte Melih Pamuk per Kopf (20.). Patrick Hartmanns Lupfer verfehlt ebenfalls sein Ziel (25.). Acht Minuten später lag der Ball dann doch im Tor des SVB. Vorausgegangen waren mehrere missglückte Rettungstaten, sodass am Ende Simon Glogger als Eigentorschütze zu Buche stand. Dennoch wäre ein Remis zur Pause verdient gewesen. Aber weder Lukas Haas (35.) noch Nils Carstensen (43.) gelang Zählbares. In der Nachspielzeit klärte Berger einen Kopfball von Michael Huber.

