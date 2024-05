Reitturniere: Die Saison wird in Babenhausen eröffnet

Drei Tage Springen, zwei Tage Dressur. Auch diesmal sind wieder zahlreiche Stammgäste dabei.

Auch wenn beim Frühjahrs-Reitturnier des RFZV Babenhausen von Freitag bis Sonntag die schweren und ganz schweren Prüfungen weder beim Springen noch bei der Dressur im Programm sind, so erfreut sich die Veranstaltung doch großer Beliebtheit. Den Start in die Saison werden viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorwiegend aus ganz Süddeutschland – es haben rund 800 gemeldet und es wird etwa 1200 Starts geben – auch dazu nutzen, ihre Nachwuchspferde langsam an größere Aufgaben heranzuführen. Und das Babenhauser Reitstadion ist dafür ein wunderbarer Ort. Weniger schön ist allerdings, dass die Temperaturen am Wochenende wieder fallen sollen und ein paar Regenschauer zu befürchten sind. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass dies dem hervorragenden Geläuf in Babenhausen nichts ausmacht.

Dressurprüfungen wird es nur am Samstag und Sonntag geben, Springprüfungen bereits am Freitag ab 10 Uhr. Unter anderem steht am Auftakttag um 15 Uhr eine Springpferdeprüfung der Klasse L an. Am Samstag geht es beim Springen bereits um 8 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A** los, für die immerhin 76 Nennungen vorliegen. Außerdem werden unter anderem noch um 11.30 Uhr eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L (83 Nennungen) und um 16.30 Uhr eine Springprüfung der mittelschweren Klasse M* ausgetragen. Bei der gibt es mit 97 Nennungen die meisten im gesamten Turnierverlauf.

Bei den Dressurprüfungen, die um 9 Uhr beginnen, sticht am Samstag die der Klasse L* um 13 Uhr heraus.

Drei Tage Reitturnier in Babenhausen

Der abschließende Höhepunkt beim Springen beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Dabei handelt es sich um eine Prüfung der Klasse M** mit Stechen, für die es 51 Nennungen gibt. Um 13.30 Uhr bieten die Veranstalter eine M*-Prüfung an, an der 72 Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden um den Sieg kämpfen werden. Gestartet wird der Tag aber bereits um 8 Uhr mit einem A**-Springen mit steigenden Anforderungen. Die schwierigste Dressurprüfung ist um 14 Uhr eine der Klasse M*, für die immerhin 50 Nennungen vorliegen.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden einige Reiter und Reiterinnen sehen, die Stammgäste in Babenhausen sind. Marcel Braig, Niels und Uwe Carstensen, Stefanie Paul oder Wolfgang Puschak, die im Springsport zu Hause sind, kommen immer wieder gerne in den Fuggermarkt. Außerdem starten natürlich die Lokalmatadore, allen voran Altmeister Edwin Schmuck, sowie bekannte Dressurspezialisten wie Christina Jorck-Jorckston. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen bieten beim Turnier eine ganze „Herde“ von Pferden auf. Guillaume Henlin aus Dettingen ist mit 21 Pferden der Spitzenreiter. Ob die Masse aber auch für die Klasse sorgen wird, das werden die einzelnen Prüfungen zeigen.