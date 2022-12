Eurocup-Pleite: Ratiopharm Ulm ist in Ljubljana chancenlos

Plus Die Ulmer Basketballer verlieren ihr Eurocup-Auswärtsspiel in Slowenien klar mit 78:108. Trainer Anton Gavel schimpft über das Defensivverhalten seines Teams.

Artig gratulierte Anton Gavel seinem Gegenüber Jurica Golemac. Leicht fiel ihm das nach der deutlichen 78:108 seiner Ulmer Basketballer im Eurocup gegen Cedevita Olimpija Ljubljana aber nicht. Es war die bislang höchste Ratiopharm-Pleite in dieser Saison. Ein Spiel, in dem der Bundesligist chancenlos war.