104 Mannschaften spielen in dieser Saison um den Bezirkspokal

Uli Koch (links) hatte sich mit Emil Junginger und Lionel Honold (beide aus der Jugend des SV Jungingen) zwei motivierte Helfer an seine Seite geholt. Rechts beobachtet Bezirksspielleiter Günter Stucke das Geschehen.

In Jungingen wird die erste Runde des Wettbewerbs ausgelost - mit zwei Bezirksliga-Krachern. Bis zum Finale am 8. Mai 2024 ist es ein langer Weg.

Unter der bewährten Regie von Bezirkspokalleiter Uli Koch, er macht diesen Job seit 2010, fand in der Junginger Albhalle die Auslosung der ersten Runden im Avia-Bantleon-Bezirkspokal statt. Koch hatte sich mit Emil Junginger und Lionel Honold, beide aus der Jugend des SV Jungingen, zwei motivierte Helfer an die Seite geholt. Sie zogen die jeweiligen Paarungen. Zwei Erstrunden-Kracher hat die Auslosung zutage gefördert.

In reinen Bezirksliga-Duellen treffen der SV Offenhausen und der FV Asch/Sonderbuch sowie die SGM Aufheim/Holzschwang und der SV Asselfingen aufeinander. Ein Wiedersehen gibt es bei der Partie zwischen dem FV Gelenhofen und dem SV Oberelchingen. SVO-Trainer Thomas Kühn war vor einiger Zeit auch schon Trainer der Neu-Ulmer Vorstädter. Gleiches gilt für das A-Iller-Derby zwischen Obenhausen und Bellenberg. Bellenbergs Coach Roland Jegg stand bereits auch im Rothtal an der Seitenlinie.

