Kampf ums Überleben in der Fußball-Bezirksliga

Trainer Jürgen Zwatschek und der TSV Obenhausen müssen auf der Zielgeraden der Saison ebenso bangen wie Tiefenbach und Ingstetten/Schießen.

Die Fußball-Bezirksliga startet am Samstag (ab 15.30 Uhr) mit dem ersten von drei Spieltagen binnen einer Woche in den großen Showdown. Während an der Tabellenspitze der FC Blaubeuren aufgrund seiner drei Punkte Vorsprung als klarer Favorit auf die Zielgerade biegt, kämpfen im Keller noch vier Teams um den Klassenerhalt. Mittendrin sind die bayerischen Vertreter Obenhausen, Ingstetten/Schießen und Tiefenbach.

Nach dem vergeigten Spiel um Big-Points am vergangenen Wochenende wurden beim SV Tiefenbach erst einmal die Wunden geleckt. Größere Spuren hat das 1:2 gegen den TSV Obenhausen aber nicht hinterlassen, wie Trainer Christoph Schregle berichtet. Er gibt sich kämpferisch: „Die Jungs haben während der Woche toll trainiert. Weg sind wir noch lange nicht.“ Der Ex-Profi erwähnt die Moral seiner Schützlinge: „Vor ein paar Wochen sahen wir noch wie ein sicherer Absteiger aus. Jetzt haben wir uns wieder rangekämpft. Das spricht für die Mannschaft.“ Schregle ist sich allerdings auch der Tatsache bewusst, dass Tiefenbach neben den drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz mit dem deutlich schlechtesten Torverhältnis aller Abstiegskandidaten eine weitere Hypothek mit sich herumträgt. An Rechenspielen will er sich aber gar nicht erst beteiligen: „Wir wissen, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen müssen. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.“ Diese Hausaufgaben sind von höchst unterschiedlichem Anspruch. Bevor am Pfingstmontag (15 Uhr) Schlusslicht Hüttisheim in Tiefenbach antritt, muss sich der SV Tiefenbach am Samstag gegen den Tabellenführer aus Blaubeuren wehren.

Drei Punkte vor den Tiefenbachern liegt aktuell die SGM Ingstetten/Schießen auf dem Relegationsplatz. Bei der Mannschaft aus Roggenburg ist die Tendenz umgekehrt zu der in Tiefenbach. Die Spielgemeinschaft wirkte kurz nach dem Winter stabil. Nichts deutete darauf hin, dass die Roggenburger noch einmal in akute Abstiegsgefahr geraten würden. Vielleicht lag genau in dieser vermeintlichen Sicherheit der Ursprung des Übels. Die SGM Ingstetten/Schießen hat in der Bezirksliga nur dann eine Chance, wenn jeder einzelne Spieler jeden Sonntag aufs Neue sein Potenzial komplett ausschöpft. Mit dem 4:3 in Burlafingen glaubt Spielertrainer Niko Berchtold‚ den Bock endlich wieder umgestoßen zu haben. Mit den Spielen am Samstag zu Hause gegen Lonsee, dem Derby am Montag in Obenhausen und dem Heimspiel gegen Thalfingen am kommenden Samstag hat seine Mannschaft zumindest das auf dem Papier leichteste Restprogramm. Allerdings will auch Berchtold nicht groß rechnen. Seine simple Gleichung lautet: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dann sind wir durch.“ Einen Satz wird er noch mit Blick auf die Abstiegskonkurrenz los: „Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn Obenhausen, Tiefenbach und wir drin bleiben würden.“

Für Unmut sorgt bei der SGM unterdessen der Urteilsspruch in Sachen Max Gauder. Der Spielmacher hatte Mitte Mai Pethman Chalambari von Türkgücü Ulm in einem Zweikampf unglücklich schwer verletzt und dafür satte acht Spiele Sperre erhalten. Berchtold ist bei seiner Stellungnahme merklich um Zurückhaltung bemüht: „Wir bedauern alle die schwere Verletzung sehr, aber es steckte keine Absicht dahinter. Mir fehlt da die Verhältnismäßigkeit.“

Der TSV Obenhausen schwimmt nach dem Derby-Sieg in Tiefenbach dagegen auf einer Welle der Euphorie. Der Verlust der Bodenhaftung droht vor den weiteren Derbys am Samstag bei den Kumpels von der SGM Aufheim/Holzschwang und am Montag zu Hause gegen Ingstetten/Schießen aber kaum. Trainer Jürgen Zwatschek wird sicher die nötigen Worte finden und sich als Bremser betätigen. Wie der Kollege Schregle beim SV Tiefenbach, darf auch er sich in den restlichen drei Spielen auf die Unterstützung der reaktivierten Routiniers verlassen. Außerdem ist Enzo Mingoia aus dem Urlaub zurück.

Beim TSV Blaubeuren wurde nach der jüngsten Talfahrt Trainer Dennis Aust geschasst. Raphael Jakob steht jetzt in der Verantwortung. Trotz der Niederlage am Wochenende bei der TSG Söflingen geht der Interimstrainer extrem optimistisch in die verbleibenden drei Partien. „Wir werden sieben Punkte holen und sind dann sicher auch in der nächsten Saison dabei“, sagt Jakob. Am Samstag kommt Schlusslicht Hüttisheim an den Blautopf, bevor es am Montag zu Türkgücü Ulm geht. Dann sollte Blaubeuren aber seine Schäfchen im Trockenen haben. Am letzten Spieltag kommt der TSV Langenau und wird sicher seine Ambitionen dingfest machen wollen.