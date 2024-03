Fußball

vor 19 Min.

Der TSV Neu-Ulm verteidigt mit einem Remis die Tabellenführung

Plus Der TSV Neu-Ulm vergibt daheim gegen den FV Asch/Sonderbuch viele gute Chancen und spielt 2:2. So liefen die weiteren Partien der Bezirksliga Donau/Iller.

Von Michael Schuster

Weil auch die Konkurrenz im Kampf um die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga auf der Stelle trat, reichte dem TSV Neu-Ulm am Sonntagnachmittag ein 2:2 gegen den FV Asch/Sonderbuch, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. „Da sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Trainer Peter Passer nach dem Auftritt seiner Kicker.

Der Neu-Ulmer Übungsleiter hatte schon im Vorfeld vor einem spielstarken Gegner gewarnt. Obwohl Aschs Trainer Thomas Kirsamer mit Marco Wörz einen Kicker aus der von Passer besonders hervorgehobenen Vierer-Achse zunächst auf der Bank ließ, verstanden es die Älbler vom Anpfiff weg, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Gerade in diesen Momenten machte sich beim TSV Neu-Ulm das Fehlen von Stefan Vrhovac bemerkbar. Trainer Passer sprach vom „Schlüsselspieler“ in der Defensive und hatte dabei sicher auch die Szene in der 26. Minute im Sinn. Die Neu-Ulmer Hintermannschaft verpasste es kollektiv, Aschs Lars Folcz zu stellen und sah sich dann im Hintertreffen. Auch Torwart Matej Perkovic machte beim Verlegenheitsschuss des Ascher Mittelstürmers ins kurze Eck nicht die beste Figur.

