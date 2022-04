Fußball

Ein Blitzstart ebnet dem TSV Holzheim den Weg zum Sieg

Plus Der TSV Holzheim bezwingt den TSV Erbach mit 2:1 und hält dadurch weiter Kontakt zum Spitzentrio der Kreisliga A Donau.

Von Oliver August

Der TSV Holzheim bezwang den TSV Erbach mit 2:1, belegt damit Rang vier und hält weiter Kontakt zum Spitzentrio der Fußball-Kreisliga A Donau. Die Hausherren erwischten einen blitzsauberen Start, denn schon in der sechsten Spielminute gelang Maximilian Neudegger der Führungstreffer. Den Vorsprung hätte wiederum Neudegger in der 18. Minute ausbauen können, doch obwohl er recht frei zum Köpfen kam, erwischte er das Leder nicht richtig. Bei der Aktion protestierten die Holzheimer, sie hatten ein Foul an Neudegger gesehen, doch Schiedsrichter Ibrahim Yildiz ließ weiterspielen.

