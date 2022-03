Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball lädt gegen das Schlusslicht zum Familientag

Plus Am Samstag spielt der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest gegen Schlusslicht Schott Mainz. Warum der Trainer trotzdem einen Kraftakt erwartet.

Von Stephan Schöttl

Regeneration. Kein anderes Wort wurde nach dem Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf am Dienstagabend so oft verwendet. Mittelfeldspieler Jannik Rochelt sprach davon, dass man sich jetzt schnellst- und bestmöglich erholen müsse vor der nächsten Herausforderung in der Regionalliga Südwest gegen den TSV Schott Mainz (Samstag, 14 Uhr). Und auch Coach Thomas Wörle antwortete auf die Frage nach den wichtigsten Trainingsinhalten der kommenden Tage kurz und knapp: „Regenerieren.“

