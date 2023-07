Handball

vor 17 Min.

Nachwuchs-Handballer Simon Poppe erlebt aufregende Wochen in Berlin

Plus Simon Poppe aus Offenhausen wird mit der B-Jugend der Füchse Berlin deutscher Handball-Meister. Auch der Deutsche Handballbund hat ihn bereits im Visier.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Melsungen, Leipzig, Gummersbach, Hamburg. Die großen Namen des deutschen Handballsports sind für Simon Poppe längst zum Alltag geworden. Auf dem Weg zur B-Jugend-Meisterschaft hat der Neu-Ulmer mit dem Nachwuchs der Füchse Berlin diese Teams allesamt ausgeschaltet. Letztlich gewannen die Berlin Buben den Titel in ihrer Altersklasse souverän. „Die deutsche Meisterschaft war gewissermaßen auch unser Anspruch in dieser Saison“, sagt Poppe, der in den entscheidenden Spielen großen Anteil am Erfolg hatte.

„Für mich war es ein sehr erfolgreiches Jahr“, erzählt der Zehntklässler. Obwohl noch zum jüngeren Jahrgang gehörend, durfte Poppe von Anfang an bei den älteren B-Junioren mitspielen. Erfahrung hat er reichlich gesammelt, denn seine Trainer gewährten dem Talent viel Spielzeit. Selbstbewusst sagt er: „Ich habe mich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt.“ Zahlen untermauern das: Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Melsungen war Poppe mit neun Toren, sechs davon waren Siebenmeter, bester Werfer seiner Mannschaft. Im Finale gegen Hamburg steuerte er in Hin- und Rückspielen acht Tore (sechs Siebenmeter) zum Triumph bei und gehörte damit zu den Top-3-Spielern der Berliner Füchse. All das ist auch den Nachwuchstrainern beim Deutschen Handball-Bund (DHB) nicht verborgen geblieben. Sie hatten den Neu-Ulmer im März 2003 zu einem Sichtungslehrgang für den Jahrgang 2007 eingeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen