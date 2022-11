Neckarsulm/Albstadt

01.11.2022

SSV Ulm 1846 Fußball scheidet aus dem Pokal aus

Im Pokal mussten Thomas Wörle und seine in der Liga so erfolgreiche Mannschaft eine bittere Enttäuschung hinnehmen.

Plus Aus im WFV-Pokal, wieder keine Teilnahme am DFB-Pokal. Ein anderes Bezirksteam kommt weiter.

Von Pit Meier

Vor neun Jahren war Neckarsulm im WFV-Pokal schon einmal Endstation gewesen für den SSV Ulm 1846 Fußball und die Geschichte wiederholte sich tatsächlich. Damals mussten die Mannschaften ins Elfmeterschießen, auch im diesjährigen Wettbewerb fiel die Entscheidung in der Lotterie vom Punkt und der Oberligist sorgte dabei mit einem 6:5 für eine fette und aus seiner Sicht erfreuliche Überraschung. Aus der Perspektive des Rekord-Pokalsiegers und seines Anhangs war es dagegen eine ganz bittere Enttäuschung. Türkspor Neu-Ulm als zweiter verbliebener Bezirksvertreter in diesem Wettbewerb musste in Albstadt ebenfalls ins Elferschießen und kam mit 5:4 weiter.

