Darts-Stars kommen nach Neu-Ulm – WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist auch dabei

Nur zwei Tage nach dem WM-Finale sind die besten Darts-Profis der Welt zu Gast in der Ratiopharm-Arena. Der Verbandschef rührt höchstpersönlich die Werbetrommel.

Verrückte Kostüme, laute Gesänge und wenige Millimeter, die über Sieg oder Niederlage entscheiden – bei der Darts-WM in London verwandelten die Fans den legendären Alexandra Palace wieder in ein Tollhaus. Für viele Sportfans gehört die Weltmeisterschaft rund um Weihnachten und Neujahr inzwischen schon zu den Traditionen, die man zwischen den Jahren so pflegt. Nur zwei Tage nach dem Finale in London sind die besten Darts-Profis des Verbands PDC Europe zu Gast in der Ratiopharm-Arena, darunter der deutsche Halbfinalist Gabriel Clemens.

Der 39-jährige "German Giant" unterlag dem neuen Weltmeister Michael Smith. Der wird zwar nicht nach Schwaben reisen. Die PDC führt dennoch eine Liste namhafter Werfer auf, die bei der „Schwaben Darts-Gala“ dabei sind: Neben Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Fallon Sherrock kommt auch Doppelweltmeister Peter Wright, der sich bei der diesjährigen WM allerdings überraschend früh verabschiedet hat.

Darts-Superstar Michael van Gerwen kommt Anfang Januar, nur zwei Tage nach der WM, in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Foto: dpa / Monika Skolimowska

Der Geschäftsführer der PDC Europe, Werner von Moltke, rührt derzeit bei den Liveübertragungen der WM aus London als Co-Kommentator des Spartensenders Sport1 höchstpersönlich die Werbetrommel für die Veranstaltung. Er hat vor einigen Jahren die Darts-Galas etabliert, um Fans in ganz Deutschland noch mehr Möglichkeiten zu geben, die Topstars hautnah zu erleben. Das Konzept geht auf. Im vergangenen Jahr war die Ratiopharm-Arena bei der Premiere ausverkauft, auch dieses Mal rechnen die Organisatoren mit einer großen Kulisse. Von Moltke spricht von einem „Line-Up der Superlative“ und dem „perfekten Zeitpunkt“ kurz nach der WM.

Gabriel Clemens kommt zur Schwaben Darts-Gala nach Neu-Ulm

Die Befürchtung, dass kurz nach dem Finale beim einen oder anderen Sportler der Tank leer sein könnte, teilt er nicht. Im Dialog mit Kult-Kommentator Basti Schwele schwärmte von Moltke von der Professionalität der Beteiligten. Vor allem der Niederländer Michael van Gerwen, dreifacher Weltmeister und 2022 als Champion des World Grand Prix und der Premiere League der erfolgreichste Dartsspieler, sei hervorzuheben. Der gebe immer alles – selbst wenn es, wie in Neu-Ulm, nicht um einen Titel gehe. Mit Begeisterung erwartet werden dürfte auch Deutschlands derzeit bester Darts-Spieler Gabriel Clemens mit seinem ersten Auftritt nach der WM.