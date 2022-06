Mit seiner Klasse will Top-Star Dimitrij Ovtcharov dem TTC Neu-Ulm helfen

Lokal Für Neu-Ulms Neuzugang Dimitrij Ovtcharov stehen vor Saisonstart noch zahlreiche Turniere auf dem Programm. Auf dem Weg zum Flughafen plaudert er mit unserer Redaktion über den Sport und Privates.

Die Tischtennis-Bundesliga hat sich vor Kurzem mit dem denkwürdigen Finale und dem 32. Meistertitel für Borussia Düsseldorf endgültig in eine rund zweimonatige Sommerpause verabschiedet. Die Liga selbst und ihre zwölf Mannschaften jedenfalls. Ihre Akteure eher weniger. Schließlich ist Tischtennis auch Individualsport und da geht für viele die Party erst richtig los. Bewegte Sommerwochen erwarten vor allem die aus deutscher Sicht prominenteste Neuverpflichtung des TTC Neu-Ulm Dimitrij Ovtcharov, den aktuell Neunten der Weltrangliste.