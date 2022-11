Neu-Ulm

vor 18 Min.

Die Neu-Ulmer Tischtennisspieler gehen kein Risiko ein

Plus Zu ersten Teilnahme am Final-Four im Pokal fehlt noch ein Sieg – den sollen die Stars holen.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Nur noch der Post-SV Mühlhausen kann am Sonntag in der Ratiopharm-Arena die Final-Four-Premiere des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm verhindern, den Einzug der Gastgeber in die Endrunde im deutschen Pokalwettbewerb also, die am 8. Januar an gleicher Stelle ausgetragen wird. Aber die Neu-Ulmer werden das Viertelfinale in Topbesetzung angehen (15 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .