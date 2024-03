Neu-Ulm

vor 34 Min.

Lilly Uhrmann vom VfE Ulm/Neu-Ulm: Sie ist allein unter Männern

Foto: Markus Will

Selbstbewusster Blick: Lilly Uhrmann spielt in der Bayernliga der Männer, in der Bundesliga der Frauen und sie hat noch sehr viel vor in ihrem Sport. Foto: Markus Will

Plus Lilly Uhrmann hat ihre ersten Minuten in der Eishockey-Bayernliga bekommen. Was das der jungen Torhüterin bringt und welche Ziele sie sich jetzt setzt.

Von Marc Sayle

Am vergangenen Freitag war es im letzten Drittel des Heimspiels zwischen dem VfE Ulm/Neu-Ulm und Schongau endlich so weit: Devils-Trainer Martin Jainz wechselte Lilly Uhrmann ein, die junge Torhüterin bekam damit ihre ersten Minuten in der Eishockey-Bayernliga. In der Eishockey-Bayernliga der Männer wohlgemerkt. Hinterher sagte die 20-jährige: „Das war großartig und ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich war aber ziemlich nervös.“

Was verständlich ist, denn die Förderlizenzspielerin vom Frauenteam des ECDC Memmingen hatte zuvor lediglich in zwei Vorbereitungsspielen gegen Pfronten und Landsberg das Tor der Devils gehütet. Das kann sie mit ihrer Größe von 1,63 Meter nicht komplett ausfüllen, was zunächst ein klarer Nachteil gegenüber ihren männlichen Kollegen ist. Das Manko versucht Lilly Uhrmann durch Reaktionsschnelligkeit und Beweglichkeit wettzumachen.

