Punkte und viel Geld locken die Spieler des TTC Neu-Ulm

LetzterAuftritt auf großer Tischtennis-Bühne vor der Finalrunde der Champions League. Ovtcharov hat einen neuen Verein.

Knapp drei Wochen vor der Finalrunde der Tischtennis-Champions-League an Ostern in Saarbrücken trifft sich das Rest-Ensemble des TTC Neu-Ulm noch einmal auf der ganz großen internationalen Bühne, allerdings auf eigene Rechnung und als Konkurrenten. Beim hochkarätig besetzten WTT-Turnier in Singapur nämlich, wo Dimitrij Ovtcharov, Truls Moregardh und Quadri Aruna freilich über eine Nebenrolle kaum hinauskommen dürften.

Denn die mit insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung im südostasiatischen Stadtstaat gleicht mit ihrer Besetzung fraglos einer kleinen Weltmeisterschaft. Die derzeit von fünf Chinesen dominierte Weltrangliste ist bei den Männern bis zur Nummer 50 komplett vertreten. Keine Überraschung, denn nicht nur das für Tischtennis-Verhältnisse üppige Preisgeld lockt. Nicht minder wichtig sind den meisten Spielern die Weltranglistenpunkte, die Runde für Runde vergeben werden. Und die gewinnen im Hinblick auf die Setzungslisten bei den Olympischen Spielen an Bedeutung.

Die hat natürlich auch Neu-Ulms deutscher Nationalspieler Ovtcharov im Auge. Vor drei Jahren in Tokio holte er im Einzel Bronze, das würde er im Sommer an der Seine gerne wiederholen. Dabei war die Mannschafts-WM kürzlich im südkoreanischen Busan nicht unbedingt ein Mutmacher. Bitter war für ihn nicht nur das Aus im Viertelfinale gegen Taiwan mit Ovtcharovs Neu-Ulmer Ex-Kollegen Lin Yun-Ju. Zudem hat inzwischen Frankreich den Deutschen Rang eins in Europa abgelaufen, bei Männern und Frauen gleichermaßen.

„Lieber hier als in Paris“, hatte „Dima“ denn auch das unerwartet frühe WM-Aus kommentiert. Er blickt inzwischen wieder nach vorne. Nur bis Singapur freilich. Die Rivalität in der Königsklasse bleibt bis zur Heimreise außen vor. Im Doppel startet Ovtcharov dort schließlich mit Saarbrückens deutschem Spitzenmann Patrick Franziska. Zur neuen Saison dann kehrt der 35-Jährige wieder in die Bundesliga zurück. Dann wechselt Ovtcharov zum TTC Fulda-Maberzell, wie der Verein inzwischen vermeldet hat.