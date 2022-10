Roggenburger Schwestern holen Bronze bei der DM im Voltigieren

Plus Der ganze Verein hat mit Franca und Zoe Spreng und Franzi Seiffert mitgefiebert - vor Ort in Berlin und daheim im Roggenburg.

Allein die Qualifikation für die deutsche Nachwuchsmeisterschaft im Reitrevier Münchehofe am Stadtrand von Berlin war für die Voltigiererinnen des PSV Roggenburg so etwas wie der größte Erfolg der Vereinsgeschichte – mit einer Medaille hätten die zwölfjährige Franca Spreng und ihre 17-jährige Schwester Zoe mit ihrer Logenführerin und Trainerin Franzi Seiffert nie gerechnet. Umso größer war der Jubel, als es dann auf dem 13-jährigen Wallach Choco d’Or sogar zu Bronze unter zehn Paaren reichte.