Ulmer Ruderclub freut sich: Inga Thöne gewinnt überraschend WM-Silber

Inga Thöne gewinnt als Steuerfrau mit dem paralympischen Mixed-Vierer Silber bei der Ruder-WM. Jetzt tankt sie im Urlaub Kraft für die nächsten Herausforderungen.

Trotz eines historisch schlechten Abschneidens des Deutschen Ruderverbands bei der Ruder-WM im tschechischen Racice gab es für den Ulmer Ruderclub Grund zur Freude: Inga Thöne, Steuerfrau des paralympischen Mixed-Vierers, brachte die Silbermedaille mit nach Hause an die Donau. Nach einem dritten Platz bei den Europameisterschaften in München im August liebäugelte das Team bereits mit einer Medaille, dass es dann aber Silber wurde, kam für alle Beteiligten überraschend.

Die Para-Ruderevents sind mittlerweile ein fester Bestandteil im internationalen Ruderzirkus und finden immer zusammen mit Welt-und Europameisterschaften statt. Inga Thöne ist schon seit 2016 fester Bestandteil der deutschen Para-Mannschaft. In ihrer Bootsklasse des Mixed-Vierers mit Steuermann starten Athleten mit körperlichen Beeinträchtigungen und blinde oder sehgeschädigte Sportler gemeinsam. Hier wird die Ruderbewegung unter Einsatz der Arme, des Rumpfes und der Beine ausgeführt.

Die Vorbereitung auf die WM ist schwierig

Während der gesamten Saison wurde eine optimale Vorbereitung für die Rennen immer wieder durch krankheitsbedingte Wechsel der Bootsbesetzung gestört. Kurz vor der EM dann der Supergau: Es erkrankte sogar die Ersatzfrau. Ersatz für die Ersatzfrau wurde mit Kathrin Marchand, keine Unbekannte in der deutschen Ruderszene, schnell gefunden. Nach einem zweiten Platz im Vorlauf musste das Team den Umweg ins Finale über den Hoffnungslauf nehmen. Doch schon hier setzte die Crew ein Ausrufezeichen und unterstrich die Medaillenambitionen. Das erste Mal in dieser Saison wurde die Ziellinie vor Frankreich überquert. Das brachte Deutschland neben Australien und Großbritannien in die Favoritenrolle.

Bundestrainer Marc Stallberg lobt den deutschen Mixed-Vierer

Im Finale setzte sich Großbritannien einem sehr schnellen Start an die Spitze des Feldes, dicht gefolgt von Deutschland, Frankreich und Australien. Deutschland hielt diese Position bis ins Ziel, hatte dort gut fünf Sekunden Vorsprung auf das französische Team und gewann die Silbermedaille. Para-Bundestrainer Marc Stallberg lobt den Mixed-Vierer: „Das Team hat wirklich eine exzellente Entwicklung hingelegt und die Zeit zwischen der EM und WM effektiv genutzt. Der Sieg im Hoffnungslauf hat nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Diese Silbermedaille bringt uns jetzt hoffentlich den nötigen Vortrieb, den wir für die Paralympics-Qualifikation im kommenden Jahr brauchen.“

Jetzt tankt Inga Thöne im Urlaub neue Kraft, um dann Mitte Oktober in die Vorbereitungen für die Olympia-Qualifikation im kommenden Jahr zu starten.