vor 56 Min.

Erinnerungen an den legendären Ulmer Trainer Ralf Rangnick

Plus Als Ulmer Trainer hat der Taktikfuchs und Charismatiker bewiesen, dass er aus wenig viel machen kann. Diese Fähigkeit könnte ihm bei seiner neuen Aufgabe zugutekommen.

Von Pit Meier

Es gibt nicht wenige Fußballfreunde, denen die Erinnerung vorgaukelt, dass der SSV Ulm 1846 mit Trainer Ralf Rangnick in die Bundesliga aufgestiegen ist. All denen sei einmal mehr gesagt: Stimmt nicht. Als Rangnick im März 1999 seinen Rücktritt einreichte, da waren die Ulmer in der Tabelle von Platz eins auf Rang fünf zurückgefallen. Ein gewisser Martin Andermatt aus der schönen Schweiz vollendete anschließend das Werk von Rangnick.

