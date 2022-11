Tischtennis

Ein langer Tag für die Tischtennis-Asse des TTC Neu-Ulm

Der Taiwanese Lin Yun-Ju führte den TTC Neu-Ulm bei seinem gelungenen Heimdebüt zum 3:1-Sieg in der Champions League.

Plus Vormittags gewinnt der TTC Neu-Ulm in der Champions League gegen Dzialdowo, abends gibt es im Spitzenspiel der Bundesliga eine Pleite gegen Rekordmeister Düsseldorf.

Von Willi Baur

0Auch mit vier Weltklassespielern wird die zweite Gruppenphase der Tischtennis-Champions League für den Bundesligisten TTC Neu-Ulm kein Spaziergang. Beim 3:1-Erfolg der Gastgeber im Auftaktmatch am Sonntag in der Ulmer Kuhberghalle hatten sie jedenfalls mit dem polnischen Vertreter KS Dekorglass Dzialdowo ihre liebe Not. Entscheidend war letztlich das gelungene Heimdebüt des TTC-Taiwanesen Lin Yun-Ju mit zwei Einzelsiegen.

