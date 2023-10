Vöhringen

Ein Duo soll es bei den Handballern des SC Vöhringen richten

Plus Bei den Vöhringer Handballern steht in der neuen Saison ein Trainergespann an der Linie. Der neue Chef hat klare Vorstellungen.

Für die Handballer des SC Vöhringen beginnt am Samstag um 18 Uhr nach monatelanger Vorbereitung die neue Saison in der Landesliga mit dem Derby gegen den TV Gerhausen in der Blaubeurer Dieter-Baumann-Halle. Dann ist erstmals das neue Trainerduo in der Verantwortung.

Mit dem ehemaligen Kreisläufer und früheren SCV-Spieler Werner Pointinger konnten die Vöhringer ihren Wunschkandidaten verpflichten. Unterstützt wird er von Kevin Betz, der in der vergangenen Saison als Interimstrainer wesentlich am Klassenerhalt beteiligt war. Pointinger nimmt die Aufgabe mit Zuversicht in Angriff: „Mit unserem Kader brauchen wir uns keineswegs zu verstecken. Mit Thilo Brugger, Valentin Istoc, Adrei Mitrofan, David Schuler, Kevin Jähn, Marc Heiter, Alexander Henze und weiteren Stammspielern sind wir gut aufgestellt.“ Mit seinem Sohn Simon, der ebenfalls von der TSG Söflingen II kam, hat er einen weiteren Trumpf im Ärmel. Der Junior kennt die Systeme des Vaters natürlich bestens.

