Größerer Polizeieinsatz: 23-Jähriger mit Stichverletzungen schwer verletzt

Ein 23-Jähriger wird in Steinheim am Albuch durch zahlreiche Stiche schwer verletzt. Die Polizei suchte mit zahlreichen Kräften, auch mit einem Hubschrauber, nach dem Täter. Ein 31-Jähriger wurde festgenommen.

Ein 23-Jähriger soll bei einer Auseinandersetzung mit einem 31 Jahre alten Mann bei Steinheim am Albuch im Kreis Heidenheim schwer verletzt worden sein. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, unter anderem mit einem Hubschrauber.

Eine Zeugin fand den 23-Jährigen am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr stark blutend im Bereich Obere Ziegelhütte, laut Polizei hatte er zahlreiche Stichverletzungen erlitten. Wo und wie genau der Mann gefunden wurde, konnte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage zunächst nicht sagen. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

In der Folge nahm die Polizei einen 31-Jährigen fest. Für die Fahndung nach dem mutmaßlichen Angreifer sperrte die Polizei eine Landstraße ab, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gegen 7 Uhr erfolgte die laut Polizei widerstandslose Festnahme, ebenfalls im Bereich Obere Ziegelhütte. Ob die zwei Männer sich kannten und womit der 23-Jährige verletzt wurde, war zunächst unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (AZ/dpa)