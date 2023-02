Die Feuerwehr Thalfingen nimmt ein neues Fahrzeug in Betrieb

Bei einer Feierstunde wird das neue Mehrzweckauto der Thalfinger Feuerwehr gesegnet. Gekostet hat es 115.000 Euro.

Doppelter Segen fürs neue Fahrzeug der Thalfinger Feuerwehr: Der katholische Pfarrer Joji John und die evangelische Pfarrerin Anja Saltenberger-Barraud segneten im Rahmen einer Feierstunde bei der Thalfinger Feuerwehr das blumengeschmückte Mehrzweckfahrzeug, das bereits im September nach Thalfingen geholt worden war. Sein Vorgänger geht nach 19 Dienstjahren in die Ukraine.

Das neue Feuerwehrauto in Elchingen ist vielseitig einsetzbar

Zum Preis von 115.000 Euro (von denen 15.500 Euro vom Freistaat Bayern kamen), mit einem MAN-Fahrgestell und einem Ausbau der Firma Würstle aus Mochenwangen bei Ravensburg, bietet das Allradantriebsfahrzeug Platz für sechs Feuerwehrleute für verschiedenste Aufgabenstellungen, unter anderem auch als Transportfahrzeug für das etwa halbe Dutzend Spezialanhänger, die für unterschiedlich geartete Einsätze zur Verfügung stehen. Es ist auch Fahrzeug der Einsatzleitung und ausgestattet für Kommunikation und Dokumentation.

Ein solches Mehrzweckfahrzeug, so Kommandant Markus Hummel, ist das am häufigsten bewegte Fahrzeug der Feuerwehr. Es ist jenes Fahrzeug, das als Erstes losfährt, wenn die Feuerwehr gerufen wird, und als Letztes nach Einsätzen wieder in die Halle kommt. Bürgermeister Joachim Eisenkolb hofft auf eine Einsatzzeit des neuen Fahrzeuges von 18 bis 20 Jahren – bei guter Pflege des Fahrzeuges. Er wünschte dem Auto, dass es möglichst nur zu Übungen eingesetzt werden möge. Und beim Ernstfall, der trotz aller guten Wünsche eintreten wird, soll es fachkundige Hilfe ermöglichen und dann seine Besatzung wieder heil und gesund zurückbringen.