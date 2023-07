Thalfingen

Restaurierung birgt Überraschung: Nun steht der Maler fest

Dieses Gemälde und sein Pendant bargen eine Überraschung. Seit rund zwei Jahrhunderten hängen sie in der Laurentiuskirche in Thalfingen. Erst jetzt wird klar, wer der Maler ist.

Plus Zwei Gemälde aus der Thalfinger Laurentiuskirche wurden restauriert. Bei den Vorbereitungen gab es nach rund zwei Jahrhunderten neue Erkenntnisse zum Urheber.

Von Dagmar Hub

Eine Überraschung ergab sich bei der Restaurierung zweier Kunstwerke in der Thalfinger Laurentiuskirche. Zwei im Sommer 1815 im Chorraum der Kirche aufgehängte und für die Gottesdienstdienstbesucher deshalb eigentlich meist unzugängliche Ölgemälde stammen nicht von Johann Jakob Kuen (Vater des bedeutenden Weißenhorner Kirchenmalers Franz Martin Kuen) oder Januarius Zick, die man vorher als potenzielle Urheber vermutet hatte, sondern werden jetzt einem anderen berühmten Barockmaler zugeordnet. Am 6. August besteht beim Patronziniumsfest von St. Laurentius ab 10.45 Uhr die Möglichkeit, die restaurierten Gemälde zu besichtigen.

Bilder in Thalfingen: Eine Textlücke gab Rätsel auf

Beide Gemälde, die das Sterben von Benedikt von Nursia und das seiner Schwester - vermutlich Zwillingsschwester - Scholastika in der Abtei Monte Cassino in der italienischen Region Latium darstellen, hatten unter der Sonneneinstrahlung im Chorraum der Laurentiuskirche sehr gelitten. Richard Ambs hatte im Vorstand des Kirchenbauvereins den Antrag gestellt, die beiden Gemälde von der Restauratorin Christine Götz behandeln zu lassen, die auch heute im Schaudepot in Oberelchingen ausgestellte Kunstgegenstände der Reichsabtei Oberelchingen restauriert hatte - und war in der Vorbereitung im Thalfinger Pfarrbuch auf interessante Anhaltspunkte zur Zuordnung der Gemälde gestoßen: 1813 reiste der damalige Thalfinger Pfarrer Ulrich Baumgartner nach Dillingen und erstand aus der Versteigerungsmasse des im achten Jahrhundert gegründeten und 1811 abgebrochenen Benediktinerklosters Fultenbach vier große Wagen voll Kirchenausstattung. Im Pfarrbuch ist verzeichnet, dass die "beiden Gemälde" vom Rentbeamten Bernhard Hartmann in Dillingen an den Pfarrer Baumgartner gebracht wurden - aber ausgerechnet dort, wo steht, beide Gemälde seien "von dem berühmten Kunstmaler" gefertigt, ist eine Textlücke.

