20 Jahre Glaspyramide: Ulmer Bibliothek feiert Jubiläum

Die Fassade der Ulmer Stadtbibliothek glitzert seit 20 Jahren in der Sonne. Mit Lesungen, Führungen und einem Familiennachmittag wird der Neubau am Wochenende gefeiert.

Nicht nur der Louvre hat diese architektonische Perle in petto. Auch die Ulmer Stadtbibliothek glänzt mir ihrer eigenen Glaspyramide. Die neue Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek nach einem Entwurf von Gottfried Böhm wurde 2004 eröffnet - vor genau 20 Jahren. Rund eine halbe Million Bücher, Tonträger und andere Medien werden dort pro Jahr ausgeliehen. Zum Jubiläum des Glasbaus veranstaltet die Bibliothek ein Fest für Jung und Alt.

Die Feier startet mit der Bestseller-Lesung der Thriller-Autorin Sabine Thiesler am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr. Sie liest aus ihrem Roman "Romeos Rache". Der Psycho-Thriller ist das packende Porträt eines Mannes, der zwischen Genie und Wahnsinn oszilliert und unweigerlich der Tragödie entgegensteuert. Der Eintritt ist frei.

Zum Jubiläum des eindrücklichen Glasbaus darf eine Hausführung nicht fehlen. Architekt Günter Bodmer, zur Bauzeit der Glaspyramide im Hochbauamt Ulm tätig, wird am Freitag, 12. April, um 19 Uhr und am Samstag, 13. April, um 13 Uhr durch den Glasbau führen und erzählt aus erster Hand, was er über den außergewöhnlichen Bau weiß. Auch der frühere Leiter der Zentralbibliothek, Alexander Rosenstock, war zur Bauzeit bereits im Dienst und führt am Freitagabend um 18:30 Uhr und am Samstag, 13. April 2024 um 15 Uhr durchs Haus. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung mit gewünschtem Termin unter stadtbibliothek@ulm.de ist Voraussetzung.

Familiennachmittag mit Zaubershow und Bibliotheksrallye

Bunt und vielfältig wird der Familiennachmittag am Samstag, 13. April, mit Kaffee und Kuchen sowie einem vielfältigen Programm: Highlight ist die Show des Zauberers Larry Larch um 14 und um 16 Uhr für Kinder ab 6 Jahren. Gezaubert wird jeweils rund 45 Minuten. Zwischen den beiden Shows modelliert Larry für die Kinder Luftballons.

Immer zur halben Stunde, also um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr dürfen Kinder ab 3 Jahren den Geschichten beim Vorlesen mit dem japanischen Tischtheater Kamishibai lauschen. Ab 14 Uhr gibt es in der Kinderbibliothek im 1. Obergeschoss einen Basteltisch mit kreativen Bastelaktionen. Den ganzen Nachmittag über können Kinder gemeinsam mit den Eltern an einer Rallye durchs Haus teilnehmen, bei der es sogar etwas zu gewinnen gibt. Die Preisverlosung findet um 16.45 Uhr statt.

Außerdem erstmalig zu testen: Edurino, ein digitales Spiel- und Lernsystem, das in Kombination aus Figur, Stift und App funktioniert. Die Lernwelten von Edurino lässt Kinder ab 5 Jahren in eine Welt voller Spiel- und Lernspaß eintauchen.

Während der Nachmittagsöffnung können übrigens auch regulär Bücher ausgeliehen oder zurückgegeben werden. Es gibt Kaffee und Kuchen, ein wenig Musik und für die großen Kinder oder Erwachsenen bieten sich weitere Einblicke in die Welt der Glaspyramide: Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr kann man sich über den Makerspace informieren und erfahren, wie man zum Beispiel 3D-Drucker, Stickmaschine oder Lasercutter kostenfrei benutzen kann. Zwischen 14 und 16 Uhr wird die Buchbinderin Andrea du Bellier ein Buch reparieren und das exklusiv bei offener Werkstatt-Tür.

Das gesamte Programm findet bei freiem Eintritt statt. Wer die Umwelt schonen möchte, bringt seine eigene Kaffeetasse mit, um Einweg-Becher zu sparen. Um 17 Uhr schließen dann die Türen der Glaspyramide. (AZ)