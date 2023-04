Als sich die Reichenauer Äbte in Ulm wie die Könige aufführten

Geschichten aus der Geschichte: Ulm hatte im Mittelalter eine sehr enge Verbindung zur größten Insel im Bodensee. Bis Mitte des 13. Jahrhunderts gab es hier eine Niederlassung des Klosters Reichenau.

Die Insel Reichenau im Bodensee ist zusammen mit ihrem Kloster seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Liste des Unesco-Welterbes verzeichnet. Die Benediktiner-Abtei war im Frühmittelalter eines er wichtigsten wissenschaftlichen und kulturellen Zentren der Karolinger und des Heiligen Römischen Reiches. Dabei spielte Ulm eine wichtige Rolle. Die Stadt war die nördlichste Besitzung des Klosters Reichenau, als dort Hatto III. (850 bis 913) Abt war. Dieser politisch sehr wirksame Mann bekleidete weitere hohe Ämter, war Erzbischof von Mainz und Erzkanzler des Ostfränkischen Reiches. Ulm trug nicht unwesentlich zur Blüte des Klosters Reichenau bei, hatte doch Karl der Große seinen reichen Fiskalbesitz Ulm dem Kloster geschenkt, möglicherweise schon bald, nachdem er mit seiner jungen Frau Hildegard im Jahr 780 auf der Reichenau gewesen war. Aktuelle Funde lassen jetzt weit in die große Vergangenheit dieser Insel blicken.

Die Insel Reichenau hat den ältesten Hafen Baden-Württembergs

Bertram Jenisch, Mittelalterarchäologe am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, freut sich besonders über die aktuellen taucharchäologischen Forschungen am Bodensee, wo die Unterwasserarchäologie sonst eher mit bronzezeitlichen Pfahlbauten beschäftigt ist. Denn der neue Fund fällt in die goldene Zeit des Benediktinerklosters auf der Reichenau Ende des 10. Jahrhunderts. Spannend für die Archäologen: In drei Flachwasserzonen an der Nordseite der Reichenau wurden Pfahlreihen entdeckt, die längste 600 Meter lang und in der Nähe der Kirche St. Georg liegend, die Hatto erbauen ließ, nachdem er vom Papst den Schädel des heiligen Georg als Reliquie geschenkt bekommen hatte. Eine zweite Reihe, 500 Meter lang, liegt im Wasser vor Mittelzell. An dieser Stelle hatte Hatto an der Stelle der bestehenden Kirche eine neue bauen lassen. Eine dritte, kürzere Reihe liegt vor Niederzell – alle drei also an den Stellen, wo das Kloster seine Kirchen und Niederlassungen auf der Insel betrieb.

Dendrochonologische Untersuchungen an jedem zehnten der fast durchweg aus Eichen gemachten 1300 Pfähle – so viele sind zumindest bisher dokumentiert – lassen eine exakte Datierung in die Zeit zwischen August des Jahres 909 bis Frühjahr 910 zu. Die Archäologen gehen davon aus, dass der schwunghafte Wirtschaftsbetrieb, den das Kloster führte, mit Schiffen über den See ablief, denn auf der Reichenau ist der früheste Hafen Baden-Württembergs nachgewiesen. Die Pfahlreihen dürften dazu gedient haben, so die Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege, die beladenen Schiffe im Flachwasser sicher an die Anlandestellen zu führen; Strömungen und Winde hätten sie sonst unter Umständen an Land drücken können. Die Schiffe wurden direkt am Kloster be- und entladen: Der Bodensee reichte damals genau bis zur Klostermauer von Mittelzell; der heutige Uferstreifen zwischen Klostermauer und See ist eine spätere Aufschüttung.

An der Donau stand der Reichenauer Pfleghof

Die Verbindung des Klosters Reichenau mit Ulm muss eine sehr starke gewesen sein. Bis Mitte des 13. Jahrhunderts gab es in Ulm an der Donaufurt eine Niederlassung des Reichenauer Klosters, einen sogenannten Pfleghof; hier wurden Handel, Rechtsgeschäfte und Politik betrieben – der Name des Reichenauer Hofes, der dann von der Ulmer Patrizierfamilie Krafft übernommen wurde, deutet noch auf diese Niederlassung hin. Felix Fabri, der erste Stadtchronist, schreibt, dass die Reichenauer Äbte häufig in Ulm gewesen seien und dort Hof gehalten hätten "wie ein König", sodass die Ulmer die Äbte aufgrund ihres verschwenderischen Lebensstiles verachteten. Zur Ulmer Niederlassung gehörte lauf Fabri auch eine Ägidius-Kirche.

Vor der Verlegung der Ulmer Pfarrkirche in die Innenstadt (die ins 7./8. Jahrhundert datierte Marienkirche "ennet feldes" auf dem Gelände des heutigen Alten Friedhofs) musste man kräftig um die Zustimmung des Klosters Reichenau zu diesem Vorhaben ringen. Lutz Krafft, der den Grundstein fürs Ulmer Münster legte, war hier federführend. Dass just seine Familie den Reichenauer Pfleghof in den Besitz bekam, dürfte kein Zufall sein, ebenso wie der Umstand, dass der noch erhaltene Minnesängersaal zeitgleich zum Münsterbau prachtvoll gestaltet wurde. Für die Befreiung vom Einfluss des Klosters Reichenau dürften nicht nur die kriegerischen Zeiten Grund gewesen sein: Die Gläubigen spendeten reichlich an die vielen Klosterkirchen innerhalb der Stadt, wenn sie Gottesdienste dort besuchten, beschreibt Fabri. Die Verlockung, am Spendenaufkommen zu partizipieren, mag ein großer Anreiz für die Verlegung der Pfarrkirche "ennet feldes", die Fabri als die prächtigste weit und breit beschreibt, ins Stadtinnere gewesen sein.

Lesen Sie dazu auch