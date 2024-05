Amazon-Serie startet: Sterneköchin erzählt vom Dreh mit Starkoch Tim Raue

Das bi:braud in Ulm bekam 2023 einen Michelin-Stern. In einer Reality-Serie stellt sich Inhaberin Alina Meissner-Bebrout der Kritik von Spitzenkoch Tim Raue.

Alina Meissner-Bebrout hält es im ersten Moment für einen Scherz, als ihr ein Mitarbeiter von der Anfrage vom Filmunternehmen Warner Bros. erzählt. Das ist nun gut ein Jahr her. Insgesamt sechsmal bekommen die Inhaberin des Ulmer Restaurants bi:braud und ihr Team danach Besuch von der Produktionsfirma. Gedreht wird ein neues Reality-Format mit Spitzenkoch Tim Raue. Der schaut ihr dabei auch persönlich über die Schulter, sagt, was ihm schmeckt – und was nicht.

Ulmer Sterneköchin legt Wert auf "Work-Life-Balance"

In sechs Folgen begleitet der Berliner Zwei-Sterne-Koch fünf aufstrebende Köchinnen und Köche auf ihrem Weg zum ersten oder nächsten Michelin-Stern. Begleitet heißt hierbei: "Er schaut sich an, wie sie arbeiten, und gibt Tipps, was sie besser machen können", sagt der ausführende Produzent Christoph Jens. Alina Meissner-Bebrout habe man aufgrund ihrer "spannenden Person" ausgewählt.

Sie verkörpere die junge, neue Generation in der Gastronomie und habe eine ganz spezielle Art zu arbeiten, findet Jens: "Da wird nicht geschrien, sondern es geht eher freundlich zu." Der Köchin selbst geht es dabei um ihr Team: "Ich weiß, dass ich alleine niemals hier stünde", sagt sie. In ihren Restaurants möchte sie die Bedingungen in der Gastronomie deshalb normalisieren. Die "Work-Life-Balance" ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa ist ihr wichtig, und auch der Umgangston. Zwar gebe es auch klare Ansagen, wirft sie ein, "aber auf Augenhöhe und mit Respekt".

Ein Gang im Menü überzeugte Tim Raue nicht

Spitzenkoch Tim Raue ist bekannt aus TV-Formaten wie "Kitchen Impossible" oder "The Taste". Mit ihm habe sich Alina Meissner-Bebrout gut verstanden, sagt Produzent Jens. Das kann Meissner-Bebrout nur bestätigen: "Ich habe ihn als wahnsinnig großzügigen, warmherzigen und intelligenten Menschen kennengelernt." Die Drehtage mit Tim Raue seien sehr aufschlussreich für sie gewesen.

Tim Raue ist ein deutscher Sternekoch. Das "Restaurant Tim Raue" in Berlin wurde mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet. Foto: Friedrich Bungert, dpa

Laut Jens war sie den Ratschlägen des Zwei-Sterne-Kochs gegenüber sehr offen: "Sie hat sie umgesetzt, aber auch mal mit ihm diskutiert." Ungeschoren kam die Ulmer Küchenchefin nämlich nicht davon. Ein Gang im Menü habe den Spitzenkoch gar nicht überzeugt, verrät sie: "Er steigt schnell dahinter, wenn man sich bei einem Gericht nicht ganz sicher ist. Das schmeckt er, das sieht er und da gibt er direkt Feedback."

"Star Kitchen mit Tim Raue" ist bald zum Streamen verfügbar

Alina Meissner-Bebrout hat mit der Brasserie Edda im vergangenen Jahr ihr zweites Restaurant in Ulm eröffnet. Sie findet es spannend, Einblicke in eine professionelle TV-Produktion zu bekommen und erzählt von aufwendigen Kameraaufnahmen der Gerichte: "Da macht man drei Stunden lang nichts anderes, als den Teller von jeder Seite abzulichten."

Welche Szenen es schlussendlich in den Schnitt geschafft haben, weiß die Sterneköchin aber selbst noch nicht: Auch sie hat die Serie bisher nicht gesehen. Abrufbar ist "Star Kitchen mit Tim Raue" ab Samstag, 1. Juni, auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video. Alina Meissner-Bebrout und ihr Team sehen sich das Endergebnis aber erst am 2. Juni bei einem privaten Public Viewing an, sagt die Küchenchefin – "am ersten müssen wir arbeiten".