Archäologischer Fund verändert Planungen für neuen SGP-Sitz in Ulm

Lokal Die Wirtschaftskanzlei SPG Schneider Geiwitz baut einen Büroturm in Ulm. Ein archäologischer Fund verändert die Pläne, Gäste sollen die Entdeckung sehen können.

Es war eine ziemliche Überraschung: Bei Baggerarbeiten für den geplanten neuen Firmensitz der Wirtschaftskanzlei SGP Schneider Geiwitz am Ulmer Ziegelländeweg sind Arbeiter auf Ziegel-Mauerwerk gestoßen. Auf dem Baugrund wurde ein hochwertig angelegter Gegenminenstollen aus dem 17. Jahrhundert entdeckt, der Teil der Festungsanlagen war. Der Fund hat Einfluss auf die Pläne für den Neubau eines Büroturms am Donauufer.